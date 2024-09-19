Спільні кроки для вступу в ЄС та протидія російській дезінформації: Сибіга зустрівся з главою МЗС Молдови
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з Міхаєм Попшоєм у Кишиневі. Вони обговорили кроки для прискорення вступу в ЄС, протидію російській дезінформації та зміцнення добросусідських відносин між країнами.
Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм в Кишиневі. Сторони обговорили кроки для прискорення вступу в ЄС та протидії російській дезінформації. Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає УНН.
"У Кишиневі я зустрівся з Міхаєм Попшоєм, щоб підтвердити добросусідські відносини між Україною та Молдовою. Членство в ЄС принесе процвітання та безпеку нашим народам. Ми обговорили спільні кроки для прискорення вступу в ЄС та протидії російській дезінформації та дестабілізації", - написав Сибіга.
Нагадаємо
Сьогодні повідомлялося, що Андрій Сибіга зустрінеться з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм. Планувалося обговорити добросусідські відносини, регіональну безпеку, придністровський конфлікт та координацію дій щодо вступу до ЄС.