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Спільні кроки для вступу в ЄС та протидія російській дезінформації: Сибіга зустрівся з главою МЗС Молдови

Спільні кроки для вступу в ЄС та протидія російській дезінформації: Сибіга зустрівся з главою МЗС Молдови

Київ • УНН

 • 16919 перегляди

Андрій Сибіга зустрівся з Міхаєм Попшоєм у Кишиневі. Вони обговорили кроки для прискорення вступу в ЄС, протидію російській дезінформації та зміцнення добросусідських відносин між країнами.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм в Кишиневі. Сторони обговорили кроки для прискорення вступу в ЄС та протидії російській дезінформації. Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає УНН.

"У Кишиневі я зустрівся з Міхаєм Попшоєм, щоб підтвердити добросусідські відносини між Україною та Молдовою. Членство в ЄС принесе процвітання та безпеку нашим народам. Ми обговорили спільні кроки для прискорення вступу в ЄС та протидії російській дезінформації та дестабілізації", - написав Сибіга.

Нагадаємо

Сьогодні повідомлялося, що Андрій Сибіга зустрінеться з молдовським колегою Міхаєм Попшоєм. Планувалося обговорити добросусідські відносини, регіональну безпеку, придністровський конфлікт та координацію дій щодо вступу до ЄС.

Павло Башинський

Павло Башинський

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