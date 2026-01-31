Советник Роберта Фицо подал в отставку из-за связей с Джеффри Эпштейном
Киев • УНН
Советник премьер-министра Словакии Мирослав Лайчак подал в отставку из-за обнародования переписки с Джеффри Эпштейном. Роберт Фицо принял отставку, защитив Лайчака и раскритиковав медиа.
Советник премьер-министра Словакии по вопросам национальной безопасности Мирослав Лайчак официально покинул свой пост после скандального обнародования его переписки с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Фицо в Facebook подтвердил принятие отставки, одновременно встав на защиту своего соратника и раскритиковав медиа за чрезмерное внимание к этому инциденту. Об этом пишет УНН.
Детали
Глава словацкого правительства объявил о решении Лайчака на своей странице в Facebook, подчеркнув, что высоко ценит профессионализм своего теперь уже бывшего советника. По словам Фицо, Лайчак поступил как "замечательный дипломат", подав заявление об увольнении, чтобы не подрывать стабильность правительственной команды. Премьер-министр выразил сожаление по поводу прекращения сотрудничества, заявив, что государственный аппарат теряет уникальный опыт в сферах дипломатии и внешней политики.
Миро в очередной раз продемонстрировал, что является отличным дипломатом, и я принимаю его предложение о прекращении сотрудничества, хотя мы все, а не только я, теряем невероятный источник опыта в дипломатии и внешней политике
Критика в адрес медиа и детали скандала
Несмотря на принятие отставки, Фицо не сдерживался в высказываниях относительно словацких и международных СМИ. Он назвал медийщиков лицемерными, заявив, что они раздули масштаб события сверх меры.
Премьер отметил, что заголовки в изданиях "настолько пафосные, будто речь идет об отставке президента", тогда как речь идет о члене консультативного совета. Скандал вокруг переписки с Эпштейном стал очередным испытанием для администрации Фицо, которая в последнее время находится под постоянным давлением из-за кадровых решений и внешнеполитических векторов.
