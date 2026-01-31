$42.850.00
17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Советник Роберта Фицо подал в отставку из-за связей с Джеффри Эпштейном

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Советник премьер-министра Словакии Мирослав Лайчак подал в отставку из-за обнародования переписки с Джеффри Эпштейном. Роберт Фицо принял отставку, защитив Лайчака и раскритиковав медиа.

Советник Роберта Фицо подал в отставку из-за связей с Джеффри Эпштейном

Советник премьер-министра Словакии по вопросам национальной безопасности Мирослав Лайчак официально покинул свой пост после скандального обнародования его переписки с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Фицо в Facebook подтвердил принятие отставки, одновременно встав на защиту своего соратника и раскритиковав медиа за чрезмерное внимание к этому инциденту. Об этом пишет УНН.

Детали

Глава словацкого правительства объявил о решении Лайчака на своей странице в Facebook, подчеркнув, что высоко ценит профессионализм своего теперь уже бывшего советника. По словам Фицо, Лайчак поступил как "замечательный дипломат", подав заявление об увольнении, чтобы не подрывать стабильность правительственной команды. Премьер-министр выразил сожаление по поводу прекращения сотрудничества, заявив, что государственный аппарат теряет уникальный опыт в сферах дипломатии и внешней политики.

Файлы Эпштейна: Трамп может быть виновен в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней31.01.26, 03:49 • 11009 просмотров

Миро в очередной раз продемонстрировал, что является отличным дипломатом, и я принимаю его предложение о прекращении сотрудничества, хотя мы все, а не только я, теряем невероятный источник опыта в дипломатии и внешней политике

– подчеркнул Фицо в своем обращении.

Критика в адрес медиа и детали скандала

Несмотря на принятие отставки, Фицо не сдерживался в высказываниях относительно словацких и международных СМИ. Он назвал медийщиков лицемерными, заявив, что они раздули масштаб события сверх меры.

Премьер отметил, что заголовки в изданиях "настолько пафосные, будто речь идет об отставке президента", тогда как речь идет о члене консультативного совета. Скандал вокруг переписки с Эпштейном стал очередным испытанием для администрации Фицо, которая в последнее время находится под постоянным давлением из-за кадровых решений и внешнеполитических векторов. 

Новые "файлы Эпштейна" раскрывают "широту орбиты" связей с влиятельными лицами - Politico31.01.26, 14:37 • 2324 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Дипломатка
Джеффри Эпштейн
Роберт Фицо
Словакия