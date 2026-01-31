Радник Роберта Фіцо подав у відставку через зв’язки із Джеффрі Епштейном
Київ • УНН
Радник прем'єр-міністра Словаччини Мирослав Лайчак подав у відставку через оприлюднення листування з Джеффрі Епштейном. Роберт Фіцо прийняв відставку, захистивши Лайчака та розкритикувавши медіа.
Радник прем’єр-міністра Словаччини з питань національної безпеки Мирослав Лайчак офіційно залишив свою посаду після скандального оприлюднення його листування із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Фіцо у Facebook підтвердив прийняття відставки, водночас ставши на захист свого соратника та розкритикувавши медіа за надмірну увагу до цього інциденту. Про це пише УНН.
Деталі
Глава словацького уряду оголосив про рішення Лайчака на своїй сторінці у Facebook, підкресливши, що високо цінує професіоналізм свого тепер уже колишнього радника. За словами Фіцо, Лайчак вчинив як "чудовий дипломат", подавши заяву про звільнення, аби не підривати стабільність урядової команди. Прем'єр-міністр висловив жаль через припинення співпраці, заявивши, що державний апарат втрачає унікальний досвід у сферах дипломатії та зовнішньої політики.
Файли Епштейна: Трамп може бути винним у сексуальних домаганнях до неповнолітньої31.01.26, 03:49 • 11009 переглядiв
Міро вкотре продемонстрував, що є чудовим дипломатом, і я приймаю його пропозицію про припинення співпраці, хоча ми всі, а не тільки я, втрачаємо неймовірне джерело досвіду в дипломатії та зовнішній політиці
Критика на адресу медіа та деталі скандалу
Попри прийняття відставки, Фіцо не стримувався у висловлюваннях щодо словацьких та міжнародних ЗМІ. Він назвав медійників лицемірними, заявивши, що вони роздули масштаб події понад міру.
Прем'єр зауважив, що заголовки у виданнях "настільки пафосні, ніби йдеться про відставку президента", тоді як мова йде про члена консультативної ради. Скандал навколо листування з Епштейном став черговим випробуванням для адміністрації Фіцо, яка останнім часом перебуває під постійним тиском через кадрові рішення та зовнішньополітичні вектори.
Нові "файли Епштейна" розкривають "широту орбіти" зв'язків з впливовими особами - Politico 31.01.26, 14:37 • 2330 переглядiв