Радник Роберта Фіцо подав у відставку через зв’язки із Джеффрі Епштейном

$42.850.00
51.240.00
ukenru
17:53 • 2520 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 5148 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 6056 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 8206 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 9694 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 9010 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 8500 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 5048 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10683 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17819 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
4м/с
77%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 16104 перегляди
Mercedes представив новий броньований автомобіль S-класу для світових лідерів31 січня, 09:57 • 3832 перегляди
Іран погрожує ударом по Ізраїлю на тлі підготовки США до військової операції31 січня, 11:24 • 9942 перегляди
Моральний стан окупантів тримається на опіоїдах: ГУР оприлюднило нові перехопленняVideo13:23 • 6290 перегляди
Спецпредставник путіна прибув до Маямі і вже вирушив на переговори із представниками ТрампаVideo13:52 • 9488 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 26347 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 55882 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 37156 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 42033 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 45102 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Румунія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф16:40 • 2584 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 16262 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 21611 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 22453 перегляди
П’ять довгоочікуваних кінопрем’єр лютого: що варто побачити на великому екраніVideo30 січня, 18:12 • 21262 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Серіали
Соціальна мережа

Радник Роберта Фіцо подав у відставку через зв’язки із Джеффрі Епштейном

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Радник прем'єр-міністра Словаччини Мирослав Лайчак подав у відставку через оприлюднення листування з Джеффрі Епштейном. Роберт Фіцо прийняв відставку, захистивши Лайчака та розкритикувавши медіа.

Радник Роберта Фіцо подав у відставку через зв’язки із Джеффрі Епштейном

Радник прем’єр-міністра Словаччини з питань національної безпеки Мирослав Лайчак офіційно залишив свою посаду після скандального оприлюднення його листування із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Фіцо у Facebook підтвердив прийняття відставки, водночас ставши на захист свого соратника та розкритикувавши медіа за надмірну увагу до цього інциденту. Про це пише УНН.

Деталі

Глава словацького уряду оголосив про рішення Лайчака на своїй сторінці у Facebook, підкресливши, що високо цінує професіоналізм свого тепер уже колишнього радника. За словами Фіцо, Лайчак вчинив як "чудовий дипломат", подавши заяву про звільнення, аби не підривати стабільність урядової команди. Прем'єр-міністр висловив жаль через припинення співпраці, заявивши, що державний апарат втрачає унікальний досвід у сферах дипломатії та зовнішньої політики.

Файли Епштейна: Трамп може бути винним у сексуальних домаганнях до неповнолітньої31.01.26, 03:49 • 11009 переглядiв

Міро вкотре продемонстрував, що є чудовим дипломатом, і я приймаю його пропозицію про припинення співпраці, хоча ми всі, а не тільки я, втрачаємо неймовірне джерело досвіду в дипломатії та зовнішній політиці

– наголосив Фіцо у своєму зверненні.

Критика на адресу медіа та деталі скандалу

Попри прийняття відставки, Фіцо не стримувався у висловлюваннях щодо словацьких та міжнародних ЗМІ. Він назвав медійників лицемірними, заявивши, що вони роздули масштаб події понад міру.

Прем'єр зауважив, що заголовки у виданнях "настільки пафосні, ніби йдеться про відставку президента", тоді як мова йде про члена консультативної ради. Скандал навколо листування з Епштейном став черговим випробуванням для адміністрації Фіцо, яка останнім часом перебуває під постійним тиском через кадрові рішення та зовнішньополітичні вектори. 

Нові "файли Епштейна" розкривають "широту орбіти" зв'язків з впливовими особами - Politico 31.01.26, 14:37 • 2330 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Джеффрі Епштайн
Роберт Фіцо
Словаччина