Совет по восстановлению "Охматдета" проведет выездное заседание на территории больницы с привлечением представителей благотворительного фонда "Охматдет - здоровое детство", чтобы пошагово показать, как будут использованы собранные средства. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

По поводу благотворительного фонда и перерасчета. Вчера заседал Совет по восстановлению "Охматдета". Он принял решение провести выездное заседание на территории "Охматдета" с привлечением представителей фонда для того, чтобы показать, как будут использованы средства, которые собраны на счет фонда. Сегодня они не используются - рассказал Ляшко.

У МОЗ оголосили повний склад Ради з відновлення "Охматдиту"

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с 11-м хирургическим корпусом.

11-й корпус - это старый хирургический корпус, который по результатам технического обследования был признан аварийным. Его нельзя восстанавливать вместе с текущим ремонтом, на него нужно делать проект реконструкции согласно новым государственным строительным нормам. На основании технического задания эксперты предложат несколько вариантов, как лучше двигаться с экономической и практической точки зрения - пояснил Ляшко.

Контекст

В Минздраве заявили, что отменяют тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом "Охматдета" на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.

НАБУ про тендер по "Охматдиту": вивчаємо питання причетності підслідних суб'єктів

На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

16 августа гендиректор "Охматдета" Владимир Жовнир заявил, что Благотворительный фонд "Охматдет - здоровое детство", который собрал более 370 млн грн на восстановление больницы, не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет". В фонде отреагировали на обвинения и отметили, что ни одного письма в Фонд с просьбой перечислить средства на счет НДСБ "Охматдет" с соответствующим целевым назначением не поступало.

Ляшко розповів, чому відсторонив гендиректора "Охматдиту" від виконання обов’язків