В Минздраве объявили полный состав Совета по восстановлению "Охматдета"

Министерство здравоохранения сформировало и утвердило состав Совета по восстановлению больницы "Охматдет", которая пострадала в результате российского обстрела 8 июля. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает УНН.

Детали

По его словам, в этот Совет вошли 15 человек - это благотворители, которые сделали наибольшие пожертвования, представители проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, участники от общественности, а также по одному представителю Минздрава и "Охматдета".

Жодна копійка з зібраних коштів на "Охматдит" не витрачена – Ляшко

Всего в Совет вошли 15 членов и членкинь:

Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине; Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литвы в Украине; Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине; Владимир Кудрицкий, глава «Укрэнерго»; Назар Купибида, вице-президент по финансам общества «Галнафтогаз»; Юлия Высоцкая, директор Научно-производственного объединения «Практика»; Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины; Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю «Охматдета»; Вячеслав Быков, член правления, исполнительный директор благотворительного фонда «Таблеточки»; Александр Сушко, исполнительный директор международного фонда «Возрождение»; Инна Иваненко, исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины»; Тарас Лылык, заместитель председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины; Светлана Рева, вице-президент союза «Межгосударственная гильдия инженеров консультантов»; Марина Маменко, председатель правления союза «Украинская академия педиатрических специальностей»; Наталья Онипко, президент и основательница благотворительного фонда «Запорука».

Сегодня Совет соберется в полном составе. Участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению - подытожил Ляшко.

Контекст

В Минздраве заявили, что отменяют тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом "Охматдета" на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.

На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

Напомним

В Министерстве здравоохранения заявили, что при восстановлении "Охматдета" около 400 млн грн нужно только для обеспечения оборудованием, общие убытки обсчитываются.