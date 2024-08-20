В Минздраве объявили полный состав Совета по восстановлению "Охматдета"
Киев • УНН
Министерство здравоохранения сформировало Совет из 15 человек для восстановления больницы «Охматдет», которая пострадала от обстрела. В состав вошли благотворители, дипломаты и представители международных организаций.
Министерство здравоохранения сформировало и утвердило состав Совета по восстановлению больницы "Охматдет", которая пострадала в результате российского обстрела 8 июля. Об этом рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко, передает УНН.
Детали
По его словам, в этот Совет вошли 15 человек - это благотворители, которые сделали наибольшие пожертвования, представители проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, участники от общественности, а также по одному представителю Минздрава и "Охматдета".
Жодна копійка з зібраних коштів на "Охматдит" не витрачена – Ляшко17 августа 2024, 15:10 • 32581 просмотр
Всего в Совет вошли 15 членов и членкинь:
- Яко Силье, постоянный представитель Программы развития ООН в Украине;
- Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литвы в Украине;
- Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине;
- Владимир Кудрицкий, глава «Укрэнерго»;
- Назар Купибида, вице-президент по финансам общества «Галнафтогаз»;
- Юлия Высоцкая, директор Научно-производственного объединения «Практика»;
- Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины;
- Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю «Охматдета»;
- Вячеслав Быков, член правления, исполнительный директор благотворительного фонда «Таблеточки»;
- Александр Сушко, исполнительный директор международного фонда «Возрождение»;
- Инна Иваненко, исполнительный директор благотворительного фонда «Пациенты Украины»;
- Тарас Лылык, заместитель председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины;
- Светлана Рева, вице-президент союза «Межгосударственная гильдия инженеров консультантов»;
- Марина Маменко, председатель правления союза «Украинская академия педиатрических специальностей»;
- Наталья Онипко, президент и основательница благотворительного фонда «Запорука».
Сегодня Совет соберется в полном составе. Участники рассмотрят поэтапный план восстановления Охматдета и предоставят рекомендации по его выполнению
Контекст
В Минздраве заявили, что отменяют тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за ремонтом "Охматдета" на 14 млн грн. Это связано с проведением нового тендера на текущий ремонт и внутреннюю отделку комплекса.
На фоне отмененных тендеров, Министерство здравоохранения решило создать Совет по контролю восстановления разрушенных зданий Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".
Напомним
В Министерстве здравоохранения заявили, что при восстановлении "Охматдета" около 400 млн грн нужно только для обеспечения оборудованием, общие убытки обсчитываются.