Ни одна копейка из собранных средств на "Охматдет" не потрачена - Ляшко

Все собранные средства для восстановления детской больницы "Охматдет" находятся на счетах и не использовались, ожидая завершения тендерных процедур. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в эфире телемарафона, передает УНН.

Все средства находятся на счетах, ни одна копейка из этих собранных средств на сегодняшний день не потрачена. В то же время, после проведения тендера, который состоялся именно благотворительной организацией, привлечением работников "Охматдета", которые были определены приказом генерального директора, были в средствах массовой информации озвучены определенные детали - говорит Ляшко.

По его словам, имеющиеся на счетах больницы "Охматдет" средства позволяют начать все необходимые процессы для быстрого и качественного восстановления поврежденного здания.

Он рассказывает, что в отношении других зданий, сейчас Минздрав ожидает техническую отчетность там, где есть архитектурные памятники. И по другим зданиям уже запустили процессы, которые сделают финансово-экономические или предпроектные предложения, каким путем лучше двигаться. После этого будет обсуждение с командой врачей самого "Охматдета" и будет принято окончательное решение, которое будет согласовано с Советом восстановления "Охматдета".

Относительно средств, которые находятся на благотворительном фонде, работает Национальная полиция по этому вопросу. Также я призвал участников собрания данного благотворительного фонда встретиться с министром, и я еще раз проинформирую их обо всех возможных путях, как это правильно сделать со счетом, который будет на казначейском счете. Эти средства полностью подлежат всем финансовым мониторингам, и государственные службы, потому что мы, как и озвучили, планируем все проводить через площадку Prozorro" - добавил Ляшко.

Напомним

Сегодня Генерального директора детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок.