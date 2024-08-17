Ни одна копейка из собранных средств на "Охматдет" не потрачена - Ляшко
Киев • УНН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что собранные средства на восстановление «Охматдета» не использовались. После завершения тендерных процедур начнется восстановление поврежденного здания больницы.
Все собранные средства для восстановления детской больницы "Охматдет" находятся на счетах и не использовались, ожидая завершения тендерных процедур. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, в эфире телемарафона, передает УНН.
Все средства находятся на счетах, ни одна копейка из этих собранных средств на сегодняшний день не потрачена. В то же время, после проведения тендера, который состоялся именно благотворительной организацией, привлечением работников "Охматдета", которые были определены приказом генерального директора, были в средствах массовой информации озвучены определенные детали
По его словам, имеющиеся на счетах больницы "Охматдет" средства позволяют начать все необходимые процессы для быстрого и качественного восстановления поврежденного здания.
Он рассказывает, что в отношении других зданий, сейчас Минздрав ожидает техническую отчетность там, где есть архитектурные памятники. И по другим зданиям уже запустили процессы, которые сделают финансово-экономические или предпроектные предложения, каким путем лучше двигаться. После этого будет обсуждение с командой врачей самого "Охматдета" и будет принято окончательное решение, которое будет согласовано с Советом восстановления "Охматдета".
Относительно средств, которые находятся на благотворительном фонде, работает Национальная полиция по этому вопросу. Также я призвал участников собрания данного благотворительного фонда встретиться с министром, и я еще раз проинформирую их обо всех возможных путях, как это правильно сделать со счетом, который будет на казначейском счете. Эти средства полностью подлежат всем финансовым мониторингам, и государственные службы, потому что мы, как и озвучили, планируем все проводить через площадку Prozorro"
Напомним
Сегодня Генерального директора детской больницы "Охматдет" Владимира Жовнира отстранили от исполнения обязанностей до завершения проверок.