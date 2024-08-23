Рада з відновлення "Охматдиту" на виїзному засіданні покаже, як будуть використані кошти
Київ • УНН
Рада з відновлення "Охматдиту" проведе виїзне засідання для демонстрації використання зібраних коштів. Міністр Ляшко пояснив ситуацію з 11-м хірургічним корпусом, який потребує реконструкції.
Рада з відновлення "Охматдиту" проведе виїзне засідання на території лікарні із залученням представників благодійного фонду "Охматдит – здорове дитинство", щоб покроково показати, як будуть використані зібрані кошти. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
Щодо благодійного фонду та перерахунку. Вчора засідала Рада з відновлення "Охматдиту". Вона прийняла рішення провести виїзне засідання на території "Охматдиту" із залученням представників фонду для того, щоб показати, як будуть використані кошти, які зібрані на рахунок фонду. Сьогодні вони не використовуються
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Окрім того, він прокоментував ситуацію з 11-м хірургічним корпусом.
11-й корпус – це старий хірургічний корпус, який за результатом технічного обстеження був визнаний аварійним. Його не можна відновлювати разом із поточним ремонтом, на нього потрібно робити проєкт реконструкції згідно з новими державними будівельними нормами. На підставі технічного завдання експерти запропонують декілька варіантів, як краще рухатися з економічної та практичної точки зору
Контекст
В МОЗ заявили, що скасовують тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за ремонтом "Охматдиту" на 14 млн грн. Це пов'язано з проведенням нового тендеру на поточний ремонт та внутрішнє опорядження комплексу.
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На тлі скасованих тендерів, Міністерство охорони здоров'я вирішило створити Раду з контролю відновлення зруйнованих будівель Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".
16 серпня гендиректор "Охматдиту" Володимир Жовнір заявив, що Благодійний фонд "Охматдит – здорове дитинство", який зібрав понад 370 млн грн на відновлення лікарні, не планує переказувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит". У фонді відреагували на звинувачення та зауважили, що жодного листа до Фонду з проханням перерахувати кошти на рахунок НДСЛ "Охматдит" з відповідним цільовим призначенням не надходило.
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