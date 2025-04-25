Совет Безопасности ООН во вторник, 29 апреля, проведет заседание, посвященное украинской тематике по запросу западных стран. Об этом сообщили росСМИ, ссылаясь на постоянное представительство рф при Организации Объединенных Наций, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что встреча состоится по запросу западных стран. Заседание запланировано на 16:00 по нью-йоркскому времени.

Напомним

8 апреля на заседании Совбеза ООН страны осудили атаку рф на Кривой Рог, в результате которой погибли дети. Представитель рф обвинил Украину, но большинство стран поддержали Украину.

В апреле рф значительно усилила ракетные удары по густонаселенным городам Украины, количество жертв возросло - миссия ООН