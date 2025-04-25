Рада Безпеки ООН проведе 29 квітня засідання щодо України на запит західних країн

Рада Безпеки ООН у вівторок, 29 квітня, проведе засідання, присвячене українській тематиці на запит західних країн. Про це повідомили росЗМІ посилаючись на постійне представництво рф при Організації Об'єднаних Націй, пише УНН.

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Зазначається, що зустріч відбудеться на запит західних країн. Засідання заплановане на 16:00 за нью-йоркським часом.

Нагадаємо

8 квітня на засіданні Радбезу ООН країни засудили атаку рф на Кривий Ріг, внаслідок якої загинули діти. Представник рф звинуватив Україну, але більшість країн підтримали Україну.

У квітні рф значно посилила ракетні удари по густонаселених містах України, кількість жертв зросла - місія ООН