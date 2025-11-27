Совершали сексуальное и физическое насилие против гражданских женщин во время оккупации в Харьковской и Киевской областях: установлены личности российских военных
Прокуроры задокументировали новые военные преступления российских военных в Харьковской и Киевской областях. Жертвами стали гражданские женщины, которые подверглись сексуальному и физическому насилию во время оккупации.
Прокуроры задокументировали новые военные преступления российских военных в Харьковской и Киевской областях: жертвы — гражданские женщины, подвергшиеся сексуальному и физическому насилию во время оккупации. Одному из военных сообщено о подозрении, в отношении другого обвинительный акт направлен в суд.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора задокументировали очередные военные преступления российских военных. Одному из них сообщено о подозрении, в отношении другого - обвинительный акт направлен в суд. Действия обоих квалифицированы по ч. 1 ст. 438 УК Украины
Харьковская область
Во время оккупации военнослужащий 202-го стрелкового полка рф остановил на блокпосту 19-летнюю девушку, отвез в районный отдел полиции и запер в камере.
Воспользовавшись ее беззащитным состоянием, он вывел ее в другое помещение и изнасиловал.
Расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.
Киевская область
Другой военный медицинской роты 37-й мотострелковой бригады рф, находясь в состоянии опьянения, ворвался в дом 62-летней женщины. Он домогался ее, пытался силой утащить в спальню и ударил ногой в живот. Дальнейшее насилие пресек другой российский военный. Ему сообщено о подозрении.
рф системно совершает преступления против гражданских. Каждый установленный военный преступник будет привлечен к ответственности
