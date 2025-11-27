Совершали сексуальное и физическое насилие против гражданских женщин во время оккупации в Харьковской и Киевской областях: установлены личности российских военных

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 2164 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 9554 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 8294 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 30865 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 31907 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 64790 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 32933 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31193 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02 • 21546 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47 • 13267 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
2м/с
93%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп запретил ЮАР участвовать в саммите G20 в Майами: в чем причина27 ноября, 00:04 • 7396 просмотра
"Слив" разговора Виткоффа с Ушаковым: откуда "растут уши"? Расследование The Guardian27 ноября, 01:14 • 18787 просмотра
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС27 ноября, 02:18 • 18953 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo27 ноября, 02:50 • 12097 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 19024 просмотра
публикации
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 9558 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 31535 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 64793 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 36048 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto26 ноября, 13:53 • 35457 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Си Цзиньпин
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Женева
Германия
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 3824 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 39723 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 73832 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 90027 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 89750 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Нью-Йорк Таймс
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)

Совершали сексуальное и физическое насилие против гражданских женщин во время оккупации в Харьковской и Киевской областях: установлены личности российских военных

Киев • УНН

 • 684 просмотра

Прокуроры задокументировали новые военные преступления российских военных в Харьковской и Киевской областях. Жертвами стали гражданские женщины, которые подверглись сексуальному и физическому насилию во время оккупации.

Совершали сексуальное и физическое насилие против гражданских женщин во время оккупации в Харьковской и Киевской областях: установлены личности российских военных

Прокуроры задокументировали новые военные преступления российских военных в Харьковской и Киевской областях: жертвы — гражданские женщины, подвергшиеся сексуальному и физическому насилию во время оккупации. Одному из военных сообщено о подозрении, в отношении другого обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора задокументировали очередные военные преступления российских военных. Одному из них сообщено о подозрении, в отношении другого - обвинительный акт направлен в суд. Действия обоих квалифицированы по ч. 1 ст. 438 УК Украины

- говорится в сообщении.

Харьковская область

Во время оккупации военнослужащий 202-го стрелкового полка рф остановил на блокпосту 19-летнюю девушку, отвез в районный отдел полиции и запер в камере.

Воспользовавшись ее беззащитным состоянием, он вывел ее в другое помещение и изнасиловал.

Расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Киевская область

Другой военный медицинской роты 37-й мотострелковой бригады рф, находясь в состоянии опьянения, ворвался в дом 62-летней женщины. Он домогался ее, пытался силой утащить в спальню и ударил ногой в живот. Дальнейшее насилие пресек другой российский военный. Ему сообщено о подозрении.

рф системно совершает преступления против гражданских. Каждый установленный военный преступник будет привлечен к ответственности

- добавили в Генпрокуратуре.

Генпрокурор: рф за время войны убила 661 ребенка, совершила не менее 23 случаев сексуального насилия против несовершеннолетних27.10.25, 15:39 • 3810 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Киевская область
Харьковская область
Генеральный прокурор Украины