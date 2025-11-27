Вчиняли сексуальне та фізичне насильство проти цивільних жінок під час окупації на Харківщині та Київщині: встановлено особи російських військових

$42.300.10
48.950.00
ukenru
08:20 • 1264 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 7206 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 6886 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 30215 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 31259 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 63925 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 32657 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31068 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21466 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 13210 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.9м/с
93%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп заборонив ПАР брати участь у саміті G20 у Маямі: в чому причина27 листопада, 00:04 • 6502 перегляди
"Злив" розмови Віткоффа з ушаковим: звідки "ростуть вуха"? Розслідування The Guardian27 листопада, 01:14 • 18298 перегляди
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 18472 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo27 листопада, 02:50 • 11585 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння03:23 • 18463 перегляди
Публікації
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 7232 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 31040 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 63936 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 35619 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto26 листопада, 13:53 • 35052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Женева
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 3464 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 39503 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 73626 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 89838 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 89566 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)

Вчиняли сексуальне та фізичне насильство проти цивільних жінок під час окупації на Харківщині та Київщині: встановлено особи російських військових

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Прокурори задокументували нові воєнні злочини російських військових на Харківщині та Київщині. Жертвами стали цивільні жінки, які зазнали сексуального та фізичного насильства під час окупації.

Вчиняли сексуальне та фізичне насильство проти цивільних жінок під час окупації на Харківщині та Київщині: встановлено особи російських військових

Прокурори задокументували нові воєнні злочини російських військових на Харківщині та Київщині: жертви — цивільні жінки, які зазнали сексуального та фізичного насильства під час окупації. Одному з військових повідомлено про підозру, щодо іншого обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори Офісу Генерального прокурора задокументували чергові воєнні злочини російських військових. Одному з них повідомлено про підозру, щодо іншого - обвинувальний акт скеровано до суду. Дії обох кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України

- йдеться у повідомленні.

Харківщина

Під час окупації військовослужбовець 202-го стрілецького полку рф зупинив на блокпості 19-річну дівчину, відвіз до районного відділу поліції та зачинив у камері.

Скориставшись її беззахисним станом, він вивів її в інше приміщення та зґвалтував.

Розслідування завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.

Київщина

Інший військовий медичної роти 37-ї мотострілецької бригади рф, перебуваючи у стані сп’яніння, увірвався до будинку 62-річної жінки. Він домагався її, намагався силоміць потягнути до спальні та вдарив ногою в живіт. Подальше насильство припинив інший російський військовий. Йому повідомлено про підозру.

рф системно вчиняє злочини проти цивільних. Кожен встановлений воєнний злочинець буде притягнутий до відповідальності

- додали у Генпрокуратурі.

Генпрокурор: рф за час війни вбила 661 дитину, здійснила щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти неповнолітніх27.10.25, 15:39 • 3810 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Київська область
Харківська область
Генеральний прокурор (Україна)