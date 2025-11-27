Вчиняли сексуальне та фізичне насильство проти цивільних жінок під час окупації на Харківщині та Київщині: встановлено особи російських військових
Київ • УНН
Прокурори задокументували нові воєнні злочини російських військових на Харківщині та Київщині. Жертвами стали цивільні жінки, які зазнали сексуального та фізичного насильства під час окупації.
Прокурори Офісу Генерального прокурора задокументували чергові воєнні злочини російських військових. Одному з них повідомлено про підозру, щодо іншого - обвинувальний акт скеровано до суду. Дії обох кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України
Харківщина
Під час окупації військовослужбовець 202-го стрілецького полку рф зупинив на блокпості 19-річну дівчину, відвіз до районного відділу поліції та зачинив у камері.
Скориставшись її беззахисним станом, він вивів її в інше приміщення та зґвалтував.
Розслідування завершено. Обвинувальний акт направлено до суду.
Київщина
Інший військовий медичної роти 37-ї мотострілецької бригади рф, перебуваючи у стані сп’яніння, увірвався до будинку 62-річної жінки. Він домагався її, намагався силоміць потягнути до спальні та вдарив ногою в живіт. Подальше насильство припинив інший російський військовий. Йому повідомлено про підозру.
рф системно вчиняє злочини проти цивільних. Кожен встановлений воєнний злочинець буде притягнутий до відповідальності
