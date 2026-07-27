Совбез ООН соберется на экстренное заседание из-за обстрелов судов в Черном море по запросу Украины

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) соберется в понедельник на экстренное заседание в связи с российскими обстрелами гражданских судов в Черном море. Об этом говорится в программе работы Совбеза на 27 июля, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что заседание начнется в 10:00 по восточноамериканскому времени (в 17:00 по Киеву). Докладчиками от секретариата ООН выступят глава Департамента по политическим вопросам Кайоко Гото и и. о. помощника Генсека по гуманитарным вопросам Индрика Ратватте.

Контекст

Украина обратилась с запросом о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля из-за атак РФ на гражданские суда в Черном море. И. о. министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Россия держит глобальную продовольственную безопасность в заложниках.

По словам Сибиги, Россия держит глобальную продовольственную безопасность в заложниках. Только за последние несколько дней Россия атаковала как минимум три гражданских грузовых судна. Десятки членов экипажей погибли или получили ранения.

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