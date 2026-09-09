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Сотрудники ТЦК, преследуя мужчину, распылили в гимназии Днепра газ из баллончика — пострадали дети, полиция проводит проверку

Киев • УНН

 • 1234 просмотра

В Днепре во время конфликта группы оповещения ТЦК, полиции и местных жителей применили газовый баллончик. Полиция проверяет происшествие.

Сотрудники ТЦК, преследуя мужчину, распылили в гимназии Днепра газ из баллончика — пострадали дети, полиция проводит проверку

В Днепре во время преследования мужчины работники ТЦК и СП распылили газ из баллончика на территории гимназии. В Днепропетровском ОТЦК заявили, что гражданские вели себя неадекватно, проявляли признаки неуважения и открытой агрессии к военнослужащим и сотрудникам полиции, употребляли ненормативную лексику и высказывали угрозы. В ГУ Нацполиции в Днепропетровской области заявили, что полиция проводит проверку, пишет УНН

Детали 

Как заявили в ТЦК, 9 сентября группой оповещения и сотрудниками полиции был остановлен гражданский мужчина призывного возраста, которому предложили предъявить военно-учетные документы.

"В ответ на законные требования правоохранителей мужчина отказался предоставлять какие-либо документы, после чего лег на землю, схватился руками за куст и начал громко кричать. На крики последнего начали подбегать матери с детьми и мужчины. Окружающие гражданские вели себя неадекватно, проявляли признаки неуважения и открытой агрессии к военнослужащим и сотрудникам полиции, употребляли ненормативную лексику и высказывали угрозы. В результате неадекватных действий гражданских лиц группой оповещения было принято решение уехать с данного места, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта. Неизвестные лица из толпы применили перцовый газ в сторону военнослужащих группы оповещения, когда последние садились в служебный автомобиль", — заявили в ТЦК. 

В ТЦК заявили, что увеличение случаев нападений на группы оповещения ТЦК и СП является прямым следствием того, что "неравнодушные" граждане Украины болеют за уклонистов, помогая им избежать выполнения обязанности по защите нашего государства. В ведомстве добавили, что вместо борьбы с российским врагом украинское общество устроило борьбу с собственными защитниками.

В ГУ Нацполиции в Днепропетровской области заявили, что полиция проводит проверку по факту событий в Индустриальном районе города. 

"По предварительной информации, между группой оповещения с участием полицейских произошел конфликт с местными жителями, во время которого был применен газовый баллончик.

Указанное событие зафиксировано. Отдельно по указанному факту назначено служебное расследование относительно действий работников полиции. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства события", — заявили правоохранители. 

Напомним 

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не имеют полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах либо препятствовать им следовать в укрытие во время воздушной тревоги. 

Павел Башинский

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