Співробітники ТЦК, переслідуючи чоловіка, розпилили у гімназії Дніпра газ із балончика - постраждали діти, поліція проводить перевірку
Київ • УНН
У Дніпрі під час конфлікту групи оповіщення ТЦК, поліції та місцевих мешканців застосували газовий балончик. Поліція перевіряє подію.
У Дніпрі під час переслідування чоловіка працівниками ТЦК та СП розпилили газ з балончика на території гімназії. У Дніпропетровському ОТЦК заявили, що цивільні поводили себе неадекватно, проявляли ознаки неповаги та відкритої агресії до військовослужбовців та співробітників поліції, вживали ненормативну лексику та погрози. У ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області заявили, що поліція проводить перевірку, пише УНН.
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Як заявили у ТЦК, 9 вересня групою оповіщення та співробітниками поліції було зупинено цивільного чоловіка призивного віку та запропоновано пред’явити військово-облікові документи.
"У відповідь на законні вимоги правоохоронців чоловік відмовився надавати будь-які документи, після чого ліг на землю, схопився руками за кущ та почав голосно кричати. На крики останнього почали підбігати матері з дітьми та чоловіки. Оточуючі цивільні поводили себе неадекватно, проявляли ознаки неповаги та відкритої агресії до військовослужбовців та співробітників поліції, вживали ненормативну лексику та погрози. В результаті неадекватних дій цивільних осіб групою оповіщення було прийнято рішення поїхати з даного місця, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту. Невідомі особи з натовпу застосували перцевий газ в бік військовослужбовців групи оповіщення, коли останні сідали в службовий автомобіль", - заявили у ТЦК.
У ТЦК заявили, що збільшення випадків нападів на групи оповіщення ТЦК та СП є прямим наслідком того, що "небайдужі" громадяни України вболівають за ухилянтів, допомагаючи їм уникнути виконання обов’язку по захисту нашої держави. У відомстві додали, що замість боротьби з російським ворогом, українське суспільство влаштувало боротьбу з власними захисниками.
У ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області заявили, що поліція проводить перевірку за фактом подій в Індустріальному районі міста.
"За попередньою інформацією між групою оповіщення за участі поліцейських стався конфлікт з місцевими мешканцями, під час якого було застосовано газовий балончик.
Вказана подія зафіксована. Окремо за вказаним фактом призначене службове розслідування щодо дій працівників поліції. У ході перевірки буде встановлено всі обставини події", - заявили правоохоронці.
Нагадаємо
Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають повноважень зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях або перешкоджати їм прямувати до укриття під час повітряної тривоги.