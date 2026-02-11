Сотрудник фсб рф пытал украинцев на Харьковщине - бил током и пилил зубы

Фото: Офис Генерального прокурора

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника российских спецслужб. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, подозреваемым является житель московской области, сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы фсб рф. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину его отправили в город Волчанск Харьковской области с целью подавления движения сопротивления и проведения "профилактики" с проукраински настроенными гражданами.

В апреле 2022 года он, а также еще десять российских военных, остановили автомобиль местного жителя Волчанска. Мужчину подозревали в сотрудничестве с ВСУ, СБУ и в передаче мест дислокации российской армии - его забрали в оборудованную пыточную.

Задержанного гражданского пытали: привязали к мочкам ушей провода и били током, а также пилили напильником зубы. Ему практически били, не давали питьевую воду, а среди еды периодически была каша, которую россияне приносили в техническом ведре.

Потерпевшего незаконно удерживали 86 суток. Ему удалось сбежать, он переплыл реку и добрался до территории, подконтрольной Украине — заявили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним

