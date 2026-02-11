Сотрудник фсб рф пытал украинцев на Харьковщине - бил током и пилил зубы

$43.090.06
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 6064 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 9808 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 13995 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 24745 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22416 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 36902 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37454 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 32929 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32437 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандалов
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 24745 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкция
УНН Lite
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto14:59 • 60 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28 • 4596 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 9502 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 29453 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 30931 просмотра
Сотрудник фсб рф пытал украинцев на Харьковщине - бил током и пилил зубы

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Харьковская прокуратура передала в суд дело сотрудника фсб рф, который пытал мирных жителей на Харьковщине. Обвиняемый издевался над украинцами, применяя пытки током и пиление зубов.

Сотрудник фсб рф пытал украинцев на Харьковщине - бил током и пилил зубы
Фото: Офис Генерального прокурора

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника российских спецслужб. Его обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, подозреваемым является житель московской области, сотрудник 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы фсб рф. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину его отправили в город Волчанск Харьковской области с целью подавления движения сопротивления и проведения "профилактики" с проукраински настроенными гражданами.

В апреле 2022 года он, а также еще десять российских военных, остановили автомобиль местного жителя Волчанска. Мужчину подозревали в сотрудничестве с ВСУ, СБУ и в передаче мест дислокации российской армии - его забрали в оборудованную пыточную.

Задержанного гражданского пытали: привязали к мочкам ушей провода и били током, а также пилили напильником зубы. Ему практически били, не давали питьевую воду, а среди еды периодически была каша, которую россияне приносили в техническом ведре.

Потерпевшего незаконно удерживали 86 суток. Ему удалось сбежать, он переплыл реку и добрался до территории, подконтрольной Украине

— заявили в Офисе Генерального прокурора.

Напомним

СБУ задержала 28-летнего россиянина, бывшего разведчика, который под видом гражданского собирал данные о военнослужащих ССО ВСУ в Ровно.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Военное положение
Война в Украине
Волчанск
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Украина