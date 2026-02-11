Працівник фсб рф катував українців на Харківщині - бив струмом і пиляв зуби

$43.090.06
51.250.13
ukenru
13:50 • 3848 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 8276 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 13241 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 23639 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 21954 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 36562 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37162 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 32712 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32312 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 25743 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.9м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 13904 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 18141 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 13965 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 17876 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 13264 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 3858 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 7466 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 11512 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 23650 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 38848 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Музикант
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Запорізька область
Сполучені Штати Америки
Одеса
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 3948 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 8908 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29170 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 30676 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 29781 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
Опалення
Шахед-136

Працівник фсб рф катував українців на Харківщині - бив струмом і пиляв зуби

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Харківська прокуратура передала до суду справу співробітника фсб рф, який катував мирних жителів на Харківщині. Обвинувачений знущався з українців, застосовуючи тортури струмом та пиляння зубів.

Працівник фсб рф катував українців на Харківщині - бив струмом і пиляв зуби
Фото: Офіс Генерального прокурора

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника російських спецслужб. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, підозрюваним є житель московської області, співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб рф. На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну його відправили до міста Вовчанськ на Харківщині з метою придушувати рух опору та проводити "профілактику" з проукраїнськи налаштованими громадянами.

В квітні 2022 року він, а також ще десять російських військових, зупинили автомобіль місцевого жителя Вовчанська. Чоловіка підозрювали у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі місць дислокації російської армії - його забрали до облаштованої катівні.

Затриманого цивільного катували: привʼязали до мочок вух дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Йому практично били, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку росіяни приносили у технічному відрі.

Потерпілого незаконно утримували 86 діб. Йому вдалося втекти, він переплив річку та дістався території, підконтрольної Україні

- заявили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо

СБУ затримала 28-річного росіянина, колишнього розвідника, який під виглядом цивільного збирав дані про військовослужбовців ССО ЗСУ у Рівному.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Воєнний стан
Війна в Україні
Вовчанськ
Служба безпеки України
Збройні сили України
Україна