Працівник фсб рф катував українців на Харківщині - бив струмом і пиляв зуби

Фото: Офіс Генерального прокурора

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно співробітника російських спецслужб. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, підозрюваним є житель московської області, співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби фсб рф. На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну його відправили до міста Вовчанськ на Харківщині з метою придушувати рух опору та проводити "профілактику" з проукраїнськи налаштованими громадянами.

В квітні 2022 року він, а також ще десять російських військових, зупинили автомобіль місцевого жителя Вовчанська. Чоловіка підозрювали у співпраці із ЗСУ, СБУ та у передачі місць дислокації російської армії - його забрали до облаштованої катівні.

Затриманого цивільного катували: привʼязали до мочок вух дроти та били струмом, а також пиляли напильником зуби. Йому практично били, не давали питну воду, а серед їжі періодично була каша, яку росіяни приносили у технічному відрі.

Потерпілого незаконно утримували 86 діб. Йому вдалося втекти, він переплив річку та дістався території, підконтрольної Україні - заявили в Офісі Генерального прокурора.

Нагадаємо

