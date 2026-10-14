Сотни генераторов, мобильные котельные и резервные электростанции: Кличко рассказал, как Киев переживёт самую тяжёлую зиму

Киевские городские власти подготовили сотни генераторов, мобильные котельные и другие резервные источники питания для обеспечения работы критической инфраструктуры. Об этом с парламентской трибуны заявил мэр столицы Виталий Кличко, которого пригласили в Верховную Раду Украины 14 октября, сообщает УНН.

Детали

Мэр города сообщил, что в течение полномасштабной войны столица наращивала количество резервных источников энергоснабжения, которые должны обеспечить работу критической инфраструктуры в условиях возможных длительных отключений электроэнергии.

В частности, для объектов тепло- и водоснабжения подготовили почти 700 генераторов различной мощности и 70 мобильных передвижных котельных. Кроме того, в столице уже построили три дизельные электростанции и оборудовали резервный водозабор.

В настоящее время "Киевводоканал" располагает 103 генераторами. В то же время предприятие ожидает дополнительные генераторные системы большой мощности, которые изготавливают для Киева за рубежом - проинформировал мэр столицы.

Отдельное внимание, по его словам, в мэрии уделили обеспечению жилого фонда резервным питанием. В рамках городских программ энергостойкости для жилых домов закупили более 6 тысяч единиц оборудования, в частности генераторов, инверторов и батарей.

Обеспечение больниц и учреждений образования

По информации мэра, все столичные учреждения образования обеспечены генераторами различной мощности. Среди них — 285 генераторов большой мощности.

В медицинской сфере также создают дополнительные возможности для автономной работы учреждений в случае перебоев с централизованным электро-, водо- и теплоснабжением. В частности, столичные больницы в настоящее время располагают 480 генераторами - сказал Кличко.

Он добавил, что в 15 медицинских учреждениях уже оборудовали собственные скважины для водоснабжения, еще шесть находятся на стадии строительства.

Кроме того, одиннадцать больниц имеют автономное теплоснабжение от собственных котельных. До конца 2026 года городские власти планируют увеличить количество таких медучреждений до 21 - уточнил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что эти меры направлены на поддержание работы жизненно важных учреждений даже в условиях повреждения централизованных сетей.

Напомним

Незадолго до этого в КГГА рассказали, как идет подготовка медучреждений к зиме.