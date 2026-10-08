Щоб жодна лікарня не зупинила роботу: у КМДА розповіли, як іде підготовка медзакладів до зими

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Підготовка закладів охорони здоров'я спроможної мережі столиці триває. Водночас, як розповіла в ефірі KyivFM директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан, на сьогодні ведеться робота над вдосконаленням того, що вже було зроблене, пише УНН.

Звичайно, ми посилюємо повністю всю систему охорони здоров'я, відповідно, ми не чекаємо нічого доброго від цієї зими. Тому всі заклади не просто забезпечені генераторами, вони забезпечені ще резервними генераторами. У нас заплановано, щоб жоден заклад не зупинився, не дивлячись на будь-які сценарії, які можуть розвиватися в місті Київ. Тому це стосується і інженерних мереж, і генераторів, і запасів пального, і запасів медикаментів, і запасів харчування. Тобто всі напрямки абсолютно враховані, і кожен заклад міста Києва зі спроможної мережі відповідно до своїх графіків, плану реагування, всього іншого, не просто готуються… Ми вже вдосконалюємо всі ці речі, тому що ми до цього вже готові давно, але зараз, розуміючи вузькі місця, які можуть бути, посилюємо всі можливі напрямки - каже Тетяна Мостепан.

Як писав УНН, повна автономність охоплює не лише забезпечення резервними джерелами електропостачання, а й автономне опалення (власні котельні чи можливість швидкого підключення до мобільних котелень у разі перебоїв з централізованим опаленням), а також власне джерело водопостачання.

Водночас, Мостепан визнала, що виникали певні затримки щодо посилення автономності деяких закладів охорони здоров'я. Ідеться про лікарні, розташовані в історичній частині міста, де підготовка проєктної документації, наприклад, на буріння свердловини для води, потребує розв'язання бюрократичних питань. Але зараз, за її словами, уже запущено 17 свердловин у 13 місцях надання медичних послуг.

"Ми чітко розуміємо, що свердловина - це не просто вода, щоб пили люди, це робота операційних блоків, це робота відділення, стерилізаційних, це робота відділення невідкладних станів", - пояснила Мостепан.

Також триває робота над посиленням автономності лікарень у теплопостачанні.

"Ми минулої зими були на мобільних котельнях міста Києва, але враховуючи об'єми масштабу, які йдуть, і ризики відключень з цього, то, звичайно, для міста Києва кожна така котельня надзвичайно важлива. Тому ми намагаємося зробити кожний медичний заклад взагалі незалежним від нічого", - каже Мостепан.

За словами директорки Департаменту охорони здоров'я КМДА, місто виділило багато коштів на зміцнення стійкості медзакладів, також допомагало Міністерство охорони здоров'я та Всесвітня організація охорони здоров'я.

За словами Мостепан, до кінця листопада очікується завершення робіт з посилення автономності, на всіх закладах спроможної мережі столиці.

Нагадаємо

Як розповів в інтерв'ю директор Перинатального центру Києва, професор Дмитро Говсєєв, у закладі ще до початку повномасштабного вторгнення облаштували власну автономну котельню.

"Ще до повномасштабного вторгнення нам зробили пропозицію поставити пелетну котельню, незалежну від централізованого теплопостачання. Воно ще й дешевше.

Сьогодні ми, мабуть, єдиний пологовий будинок, який може повністю автономно існувати. Власна котельня. Власна свердловина - вода є завжди, навіть коли нічого немає. Запаси води. Харчоблок, який працює без зовнішнього енергопостачання. Генератори на кожній філії", - розповів він.

Також у закладі на двох філіях функціонують повністю облаштовані укриття, у яких лікарі можуть приймати пологи та проводити операції.