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Чтобы ни одна больница не прекратила работу: в КГГА рассказали, как идет подготовка медучреждений к зиме

Киев • УНН

 • 1358 просмотра

Больницы столицы получают резервные генераторы, запасы топлива, воды, медикаментов и еды. До конца ноября работы должны завершить.

Чтобы ни одна больница не прекратила работу: в КГГА рассказали, как идет подготовка медучреждений к зиме
фото иллюстративное

Подготовка учреждений здравоохранения состоятельной сети столицы продолжается. В то же время, как рассказала в эфире KyivFM директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан, на сегодняшний день ведётся работа над совершенствованием того, что уже было сделано, пишет УНН

Конечно, мы полностью усиливаем всю систему здравоохранения, соответственно, мы не ждём ничего хорошего от этой зимы. Поэтому все учреждения не просто обеспечены генераторами, они обеспечены ещё и резервными генераторами. У нас запланировано, чтобы ни одно учреждение не остановилось, несмотря на любые сценарии, которые могут развиваться в городе Киеве. Поэтому это касается и инженерных сетей, и генераторов, и запасов топлива, и запасов медикаментов, и запасов питания. То есть абсолютно все направления учтены, и каждое учреждение города Киева из состоятельной сети в соответствии со своими графиками, планом реагирования и всем остальным не просто готовится… Мы уже совершенствуем все эти вещи, потому что мы давно к этому готовы, но сейчас, понимая узкие места, которые могут возникнуть, усиливаем все возможные направления

- говорит Татьяна Мостепан. 

Как писал УНН, полная автономность охватывает не только обеспечение резервными источниками электроснабжения, но и автономное отопление (собственные котельные или возможность быстрого подключения к мобильным котельным в случае перебоев с централизованным отоплением), а также собственный источник водоснабжения.  

В то же время Мостепан признала, что возникали определённые задержки с усилением автономности некоторых учреждений здравоохранения. Речь идёт о больницах, расположенных в исторической части города, где подготовка проектной документации, например на бурение скважины для воды, требует решения бюрократических вопросов. Но сейчас, по её словам, уже запущены 17 скважин в 13 местах оказания медицинской помощи.

"Мы чётко понимаем, что скважина — это не просто вода, чтобы люди пили, это работа операционных блоков, это работа отделений, стерилизационных, это работа отделений неотложных состояний", — пояснила Мостепан. 

Также продолжается работа над усилением автономности больниц в сфере теплоснабжения. 

"Прошлой зимой мы использовали мобильные котельные города Киева, но, учитывая масштабы, которые имеют место, и риски отключений в связи с этим, конечно, для города Киева каждая такая котельная чрезвычайно важна. Поэтому мы пытаемся сделать каждое медицинское учреждение вообще независимым от всего", — говорит Мостепан. 

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА, город выделил много средств на укрепление устойчивости медицинских учреждений, также помогали Министерство здравоохранения и Всемирная организация здравоохранения. 

По словам Мостепан, до конца ноября ожидается завершение работ по усилению автономности во всех учреждениях состоятельной сети столицы. 

Напомним 

Как рассказал в интервью директор Перинатального центра Киева, профессор Дмитрий Говсеев, в учреждении ещё до начала полномасштабного вторжения оборудовали собственную автономную котельную. 

"Ещё до полномасштабного вторжения нам предложили установить пеллетную котельную, независимую от централизованного теплоснабжения. Это ещё и дешевле. 

Сегодня мы, наверное, единственный родильный дом, который может полностью автономно существовать. Собственная котельная. Собственная скважина — вода есть всегда, даже когда ничего нет. Запасы воды. Пищеблок, который работает без внешнего энергоснабжения. Генераторы в каждом филиале", — рассказал он. 

Также в учреждении в двух филиалах функционируют полностью оборудованные укрытия, в которых врачи могут принимать роды и проводить операции. 

Евгений Царенко

Киев
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