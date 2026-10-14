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Сотні генераторів, мобільні котельні та резервні електростанції: Кличко розповів, як Київ переживатиме найважчу зиму

Київ • УНН

 • 1582 перегляди

Київ підготував майже 700 генераторів, 70 мобільних котелень і три дизельні електростанції. Лікарні столиці мають 480 генераторів.

Сотні генераторів, мобільні котельні та резервні електростанції: Кличко розповів, як Київ переживатиме найважчу зиму

Міська влада Києва підготувала сотні генераторів, мобільні котельні та інші резервні джерела живлення для забезпечення роботи критичної інфраструктури. Про це з парламентської трибуни заявив мер столиці Віталій Кличко, якого запросили до ВРУ 14 жовтня, повідомляє УНН.

Деталі

Міський голова повідомив, що впродовж повномасштабної війни столиця нарощувала кількість резервних джерел енергопостачання, які мають забезпечити роботу критичної інфраструктури в умовах можливих тривалих відключень електроенергії.

Зокрема, для об'єктів тепло- та водопостачання підготували майже 700 генераторів різної потужності та 70 мобільних пересувних котелень. Крім того, у столиці вже збудували три дизельні електростанції та облаштували резервний водозабір.

Наразі "Київводоканал" має 103 генератори. Водночас підприємство очікує на додаткові генераторні системи великої потужності, які виготовляють для Києва за кордоном

- проінформував мер столиці.

Окрему увагу, за його словами, у мерії приділили забезпеченню резервним живленням житлового фонду. За міськими програмами енергостійкості для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, зокрема генераторів, інверторів і батарей.

Забезпечення лікарень та закладів освіти

За інформацією мера, усі столичні заклади освіти забезпечені генераторами різної потужності. Серед них 285 генераторів великої потужності.

У медичній сфері також створюють додаткові можливості для автономної роботи закладів у разі перебоїв із централізованим електро-, водо- та теплопостачанням. Зокрема, столичні лікарні наразі мають 480 генераторів

- сказав Кличко.

Він додав, що у 15 медичних закладах уже облаштували власні свердловини для водопостачання, ще шість перебувають на стадії будівництва.

Крім того, одинадцять лікарень мають автономне теплопостачання від власних котелень. До кінця 2026 року міська влада планує збільшити кількість таких медзакладів до 21

- деталізував мер столиці.

Кличко підкреслив, що ці заходи спрямовані на підтримання роботи життєво важливих установ навіть за умов пошкодження централізованих мереж.

Нагадаємо

Дещо раніше у КМДА розповіли, як іде підготовка медзакладів до зими.

Олександра Василенко

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Електроенергія
Віталій Кличко
Київ