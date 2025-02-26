Что известно о состоянии Папы Римского - новая информация из Ватикана

Папа Римский Франциск провел спокойную ночь в больнице и отдыхает. Его состояние остается критическим, но стабильным, проведена плановая компьютерная томография, сообщает Vatican News, пишет УНН.

Детали

"Папа провел спокойную ночь и отдыхает", - сообщила утром, 26 февраля, пресс-служба Святого Престола.

Накануне вечером было сообщено, что клиническое состояние Святейшего Отца остается критическим, но стабильным. Не было никаких острых респираторных эпизодов, гемодинамические показатели остаются стабильными. Папа прошел плановую компьютерную томографию, а прогноз остается сдержанным.

Дополнение

Папа Римский Франциск был госпитализирован в римскую больницу Агостино Джемелли в пятницу, 14 февраля, с бронхитом. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию.