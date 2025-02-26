Что известно о состоянии Папы Римского - новая информация из Ватикана

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Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
08:58 • 35096 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
07:55 • 59612 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 94154 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 109207 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 109182 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 105984 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

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АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 103409 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

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Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 93274 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

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Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 76598 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105976 просмотра

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Папа Франциск провел спокойную ночь в больнице и отдыхает. Его состояние остается критическим, но стабильным, проведена плановая компьютерная томография.

Папа Римский Франциск провел спокойную ночь в больнице и отдыхает. Его состояние остается критическим, но стабильным, проведена плановая компьютерная томография, сообщает Vatican News, пишет УНН.

Детали

"Папа провел спокойную ночь и отдыхает", - сообщила утром, 26 февраля, пресс-служба Святого Престола.

Накануне вечером было сообщено, что клиническое состояние Святейшего Отца остается критическим, но стабильным. Не было никаких острых респираторных эпизодов, гемодинамические показатели остаются стабильными. Папа прошел плановую компьютерную томографию, а прогноз остается сдержанным.

Дополнение

Папа Римский Франциск был госпитализирован в римскую больницу Агостино Джемелли в пятницу, 14 февраля, с бронхитом. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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