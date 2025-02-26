Що відомо про стан Папи Римського - нова інформація з Ватикану
Київ • УНН
Папа Франциск провів спокійну ніч у лікарні та відпочиває. Його стан залишається критичним але стабільним, проведено планову комп'ютерну томографію.
Папа Римський Франциск провів спокійну ніч у лікарні та відпочиває. Його стан залишається критичним, але стабільним, проведено планову комп'ютерну томографію, повідомляє Vatican News, пише УНН.
Деталі
"Папа провів спокійну ніч і відпочиває", - повідомила вранці, 26 лютого, пресслужба Святого Престолу.
Напередодні ввечері було повідомлено, що клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Не було жодних гострих респіраторних епізодів, гемодинамічні показники залишаються стабільними. Папа пройшов планову комп'ютерну томографію, а прогноз залишається стриманим.
Доповнення
Папа Римський Франциск був госпіталізований до римської лікарні Агостіно Джемеллі в п’ятницю, 14 лютого, з бронхітом. Згодом у нього діагностували двосторонню пневмонію.