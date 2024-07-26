Отмечены представители Нацполиции, которые раскрыли убийство Ирины Фарион. В частности отмечено, что раскрытие резонансного дела является результатом совместной работы сотен правоохранителей. Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Детали

Полицейские, которые раскрыли убийство Ирины Фарион, получили награды: отмечены руководители отдельных подразделений, оперативников уголовного розыска, следователей, сотрудников криминального анализа, криминалистов, участковых офицеров полиции и других служб полиции Львовщины.

За добросовестную и кропотливую работу по раскрытию этого особо тяжкого преступления, полицейских отметили наградным оружием, нагрудными знаками «За безопасность народа», «За отличие в службе», «Знак почета», а также вручили очередные и внеочередные специальные звания.

Фактически, вы сорвали попытку дестабилизации нашего общества, и не дали осуществиться замыслам людей, которые планировали политические преступления на почве ненависти. Проделана колоссальная работа и каждого из вас я благодарю за службу, за такой хороший результат - тем, кто прочесывал лес, опрашивал людей, просматривал десятки терабайт информации, проводил анализ и другим образом был задействован в раскрытии этого убийства подчеркнул министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Также Иван Выговский, глава Национальной полиции Украины сказал, что раскрытие убийства Ирины Фарион является результатом «совместной качественно выполненной работы нескольких сотен правоохранителей».

«Я благодарю всех за службу. Слава Украине!» - отметил Иван Выговский.

За добросовестную и кропотливую работу по раскрытию этого особо тяжкого преступления, полицейских отметили наградным оружием, нагрудными знаками «За безопасность народа», «За отличие в службе», «Знак почета», а также вручили очередные и внеочередные специальные звания.