Сопротивлялся полиции и наносил удары: лучанин получил подозрение за пьяный инцидент в новогоднюю ночь
Киев • УНН
В Луцке мужчина нарушил комендантский час и отказался показать документы полиции. Задержанный оказал сопротивление правоохранителям и нанес удары, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В Луцке в новогоднюю ночь полиция задержала нетрезвого мужчину за нарушение комендантского часа, он отказался показать документы и оказал сопротивление, ему грозит до 5 лет заключения, сообщили в ГУНП в Волынской области, пишет УНН.
Детали
Как указано, инцидент произошел 1 января, в Луцке, около 4 часов утра.
"Пеший наряд полиции заметил на улице мужчину, который нарушал требования комендантского часа и был в состоянии опьянения. На законное требование показать документы и объяснить причину пребывания на улице он не отреагировал. При этом оказал сопротивление полицейским, нанеся несколько ударов", - сообщили в полиции.
Фигурант был задержан и помещен в подразделение полиции.
Ему вчера объявили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УКУ (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальная санкция - до 5 лет лишения свободы.
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