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Сопротивлялся полиции и наносил удары: лучанин получил подозрение за пьяный инцидент в новогоднюю ночь

Сопротивлялся полиции и наносил удары: лучанин получил подозрение за пьяный инцидент в новогоднюю ночь

Киев  •  УНН

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В Луцке мужчина нарушил комендантский час и отказался показать документы полиции. Задержанный оказал сопротивление правоохранителям и нанес удары, за что ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Луцке в новогоднюю ночь полиция задержала нетрезвого мужчину за нарушение комендантского часа, он отказался показать документы и оказал сопротивление, ему грозит до 5 лет заключения, сообщили в ГУНП в Волынской области, пишет УНН.

Детали

Как указано, инцидент произошел 1 января, в Луцке, около 4 часов утра.

"Пеший наряд полиции заметил на улице мужчину, который нарушал требования комендантского часа и был в состоянии опьянения. На законное требование показать документы и объяснить причину пребывания на улице он не отреагировал. При этом оказал сопротивление полицейским, нанеся несколько ударов", - сообщили в полиции.

Фигурант был задержан и помещен в подразделение полиции.

Ему вчера объявили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УКУ (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальная санкция - до 5 лет лишения свободы.

Драка произошла в центре Львова в новогоднюю ночь: разнимала полиция1 янв. 2025, 09:48 • 26098 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
lutskЛуцк