Опирався поліції і завдавав удари: лучанин отримав підозру за п'яний інцидент у новорічну ніч
Київ • УНН
У Луцьку чоловік порушив комендантську годину та відмовився показати документи поліції. Затриманий вчинив опір правоохоронцям та наніс удари, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
У Луцьку в новорічну ніч поліція затримала нетверезого чоловіка за порушення комендантської години, він відмовився показати документи та вчинив опір, йому загрожує до 5 років ув'язнення, повідомили у ГУНП у Волинській області, пише УНН.
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Як вказано, інцидент стався 1 січня, у Луцьку, близько 4 години ранку.
"Піший наряд поліції помітив на вулиці чоловіка, який порушував вимоги комендантської години і був у стані сп’яніння. На законну вимогу показати документи і пояснити причину перебування на вулиці він не відреагував. Натомість, вчинив опір поліцейським, нанісши кілька ударів", - повідомили у поліції.
Фігурант був затриманий та поміщений до підрозділу поліції.
Йому вчора оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальна санкція - до 5 років позбавлення волі.
Бійка сталася у центрі Львова у новорічну ніч: рознімала поліція01.01.25, 11:48 • 28581 перегляд