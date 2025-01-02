Опирався поліції і завдавав удари: лучанин отримав підозру за п'яний інцидент у новорічну ніч

У Луцьку в новорічну ніч поліція затримала нетверезого чоловіка за порушення комендантської години, він відмовився показати документи та вчинив опір, йому загрожує до 5 років ув'язнення, повідомили у ГУНП у Волинській області, пише УНН.

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Як вказано, інцидент стався 1 січня, у Луцьку, близько 4 години ранку.

"Піший наряд поліції помітив на вулиці чоловіка, який порушував вимоги комендантської години і був у стані сп’яніння. На законну вимогу показати документи і пояснити причину перебування на вулиці він не відреагував. Натомість, вчинив опір поліцейським, нанісши кілька ударів", - повідомили у поліції.

Фігурант був затриманий та поміщений до підрозділу поліції.

Йому вчора оголосили про підозру за ч. 2 ст. 345 ККУ (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальна санкція - до 5 років позбавлення волі.

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