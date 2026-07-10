Сооснователь Fire Point рассказал о зависимости Flamingo и отечественной баллистики от западных компонентов

Денис Штилерман

Ракета FP-5 "Фламинго", а также украинская баллистика зависят от западных компонентов. Об этом заявил в "LIGA интервью" сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, подчеркнув при этом, что компания борется с этой проблемой, сообщает УНН.

Компания, в частности, работает над локализацией производства одного из иностранных элементов ракет.

"Сейчас у нас есть единственная деталь в баллистике и в FP-5, которая не производится в Украине. И это очень важно. Сейчас мы делаем свою работу для того, чтобы изготавливать этот прибор у нас в стране. Но это очень высокотехнологичное оборудование. Это потребует времени", – рассказал Штилерман.

В то же время он добавил, что слабым местом в производстве "Фламинго" стала зависимость от внешнего регулирования импорта турбореактивных двигателей. В компании недооценили сложность этого вопроса и работают над его решением двумя путями.

Во-первых, фирма уже научилась работать с бюрократией в США и Европе, поэтому достаточно быстро получает разрешения на экспорт. Во-вторых, в компании взялись за создание собственного двигателя.

"И самое главное: мы разрабатываем для "Фламинго" свой собственный двигатель. Уже разработали. Сейчас мы собираем первые 10 тестовых образцов – и потом постепенно перейдем на свой собственный двигатель", – добавил Штилерман.

Зависит от западных компонентов и система противовоздушной обороны FREYJA, которая является совместным с европейцами проектом. В основе проекта – разработанная Fire Point ракета-перехватчик FP-7.x. Но для создания и развертывания полноценной системы противовоздушной обороны нужен целый ряд элементов, которые должны предоставить европейские партнеры. Речь идет о радарах, головке самонаведения, даталинках и т.д.

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По словам Штилермана, сейчас европейская бюрократия начала двигаться быстрее. А подписанные с партнерами соглашения открывают путь к получению необходимой технической документации. В то же время, у него вызывает беспокойство сезон отпусков, который начинается в европейских странах - это снова может затормозить разработку антибаллистики.

Главный конструктор Fire Point подчеркнул, что ракета-перехватчик, которую они разработали, уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики.

"Дальше – все зависит от скорости интеграции наших европейских партнеров", - пояснил Штилерман.

По его словам, в процессе интеграции всех элементов системы может возникнуть необходимость доработок.

"И пока мы не начнем интегрироваться, мы ничего не можем сказать. Пока у нас не будет доступа к технической документации, мы не знаем. Возможно, возникнет потребность в какой-то модернизации, или "допиливании" ГСН (головка самонаведения - ред.), или радара", - пояснил Штилерман.