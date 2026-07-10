Сооснователь Fire Point рассказал о зависимости Flamingo и отечественной баллистики от западных компонентов

$44.520.0450.880.18
ukenru
08:01 • 5360 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 17423 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 18809 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 23345 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Эксклюзив
9 июля, 15:40 • 40895 просмотра
Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 66840 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
9 июля, 14:05 • 37775 просмотра
ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен
9 июля, 13:00 • 37085 просмотра
Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залогаVideo
9 июля, 11:51 • 30142 просмотра
В столкновениях с ТЦК и полицией во Львове участвовали около 200 гражданских - прокуратураPhoto
9 июля, 10:55 • 27258 просмотра
Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залогаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2м/с
51%
743мм
Популярные новости
Участники стычек с ТЦК во Львове извинились и заявили о намерении служитьVideo10 июля, 00:31 • 25049 просмотра
Дроны атаковали Ильский НПЗ в краснодарском крае РФ - СМИVideo10 июля, 01:34 • 16526 просмотра
Израиль передал США данные о новом плане Ирана убить Трампа - WSJ10 июля, 02:33 • 14325 просмотра
Что празднуют 10 июля в Украине и мире10 июля, 03:00 • 5838 просмотра
Курсантов университета МВД РФ массово отправляют патрулировать НПЗ и нефтебазы - АТЕШ10 июля, 03:30 • 14520 просмотра
публикации
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 36315 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 66836 просмотра
Как записаться к врачу: пошаговая инструкция9 июля, 14:37 • 34349 просмотра
Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться9 июля, 13:35 • 37127 просмотра
Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиковPhoto9 июля, 12:57 • 42419 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Европа
Багамы
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 77298 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 148370 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 139090 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 133084 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 172599 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Сооснователь Fire Point рассказал о зависимости Flamingo и отечественной баллистики от западных компонентов

Киев • УНН

 • 1274 просмотра

Сооснователь Fire Point Денис Штилерман заявил, что ракета FP-5 и украинская баллистика зависят от западных компонентов. Компания работает над локализацией производства единственной иностранной детали и разрабатывает собственный двигатель.

Сооснователь Fire Point рассказал о зависимости Flamingo и отечественной баллистики от западных компонентов
Денис Штилерман

Ракета FP-5 "Фламинго", а также украинская баллистика зависят от западных компонентов. Об этом заявил в "LIGA интервью" сооснователь и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, подчеркнув при этом, что компания борется с этой проблемой, сообщает УНН

Компания, в частности, работает над локализацией производства одного из иностранных элементов ракет.

"Сейчас у нас есть единственная деталь в баллистике и в FP-5, которая не производится в Украине. И это очень важно. Сейчас мы делаем свою работу для того, чтобы изготавливать этот прибор у нас в стране. Но это очень высокотехнологичное оборудование. Это потребует времени", – рассказал Штилерман.

В то же время он добавил, что  слабым местом в производстве "Фламинго" стала зависимость от внешнего регулирования импорта турбореактивных двигателей. В компании недооценили сложность этого вопроса и работают над его решением двумя путями. 

Во-первых, фирма уже научилась работать с бюрократией в США и Европе, поэтому достаточно быстро получает разрешения на экспорт. Во-вторых, в компании взялись за создание собственного двигателя. 

"И самое главное: мы разрабатываем для "Фламинго" свой собственный двигатель. Уже разработали. Сейчас мы собираем первые 10 тестовых образцов – и потом постепенно перейдем на свой собственный двигатель", – добавил Штилерман.

Зависит от западных компонентов и система противовоздушной обороны FREYJA, которая является совместным с европейцами проектом. В основе проекта – разработанная Fire Point ракета-перехватчик FP-7.x. Но для создания и развертывания полноценной системы противовоздушной обороны нужен целый ряд элементов, которые должны предоставить европейские партнеры. Речь идет о радарах, головке самонаведения, даталинках и т.д. 

Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проекта01.07.26, 16:45 • 60491 просмотр

По словам Штилермана, сейчас европейская бюрократия начала двигаться быстрее. А подписанные с партнерами соглашения открывают путь к получению необходимой технической документации. В то же время, у него вызывает беспокойство сезон отпусков, который начинается в европейских странах - это снова может затормозить разработку антибаллистики.   

Главный конструктор Fire Point  подчеркнул, что ракета-перехватчик, которую они разработали, уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики.  

"Дальше – все зависит от скорости интеграции наших европейских партнеров", - пояснил Штилерман. 

По его словам, в процессе интеграции всех элементов системы может возникнуть необходимость доработок. 

"И пока мы не начнем интегрироваться, мы ничего не можем сказать. Пока у нас не будет доступа к технической документации, мы не знаем. Возможно, возникнет потребность в какой-то модернизации, или "допиливании" ГСН (головка самонаведения - ред.), или радара", - пояснил Штилерман. 

Лилия Подоляк

Война в УкраинеТехнологии
Fire Point
Денис Штилерман
Техника
Европа
Соединённые Штаты