Сомнительный тендер в столичном музее Второй мировой: прокуратура требует вернуть 18 млн бюджетных гривен

Договор на реконструкцию водопроводной сети в киевском Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне настаивают признать недействительным. Во время тендера участники сговорились, что привело к незаконному получению более 18 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в своем Telegram, передает УНН.

Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительным договора на выполнение строительных работ и взыскании бюджетных средств в сумме более 18 млн гривен. Речь идет о договоре на проведение реконструкции водопроводной сети на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Печерском районе города Киева - говорится в сообщении.

Как указано, в декабре 2024 года три компании во время открытых торгов "во время проведения открытых торгов совершили антиконкурентные согласованные действия, направленные на искажение результатов тендера".

Это создало иллюзию конкуренции, лишив закупку прозрачности. В результате победителем стало одно из этих обществ, которое получило более 18 млн гривен из местного бюджета. Прокуратура утверждает, что договор был заключен с нарушением интересов государства и общества.

В связи с этим в иске заявлены требования о признании договора недействительным, возврате уплаченных средств другой стороне и их последующем взыскании в доход государства. Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу - сообщили прокуроры.

