14:38
13:00
12:43
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
09:00
8 августа, 07:40
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
13:00
09:00
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Си Цзиньпин
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Индия
Рим
Сомнительный тендер в столичном музее Второй мировой: прокуратура требует вернуть 18 млн бюджетных гривен

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Киевская прокуратура обратилась в суд по поводу признания недействительным договора на реконструкцию водопроводной сети в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Причиной является сговор трех компаний во время тендера, что привело к незаконному получению более 18 миллионов гривен бюджетных средств.

Сомнительный тендер в столичном музее Второй мировой: прокуратура требует вернуть 18 млн бюджетных гривен

Договор на реконструкцию водопроводной сети в киевском Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне настаивают признать недействительным. Во время тендера участники сговорились, что привело к незаконному получению более 18 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в своем Telegram, передает УНН.

Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительным договора на выполнение строительных работ и взыскании бюджетных средств в сумме более 18 млн гривен. Речь идет о договоре на проведение реконструкции водопроводной сети на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Печерском районе города Киева 

- говорится в сообщении.

Как указано, в декабре 2024 года три компании во время открытых торгов "во время проведения открытых торгов совершили антиконкурентные согласованные действия, направленные на искажение результатов тендера".

Это создало иллюзию конкуренции, лишив закупку прозрачности. В результате победителем стало одно из этих обществ, которое получило более 18 млн гривен из местного бюджета. Прокуратура утверждает, что договор был заключен с нарушением интересов государства и общества.

В связи с этим в иске заявлены требования о признании договора недействительным, возврате уплаченных средств другой стороне и их последующем взыскании в доход государства. Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу 

- сообщили прокуроры.

Командующий чф рф получил подозрение за приказ о захвате украинского гражданского судна08.08.25, 17:00 • 746 просмотров

Алена Уткина

КиевКриминал и ЧП
