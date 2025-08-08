Сомнительный тендер в столичном музее Второй мировой: прокуратура требует вернуть 18 млн бюджетных гривен
Киевская прокуратура обратилась в суд по поводу признания недействительным договора на реконструкцию водопроводной сети в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Причиной является сговор трех компаний во время тендера, что привело к незаконному получению более 18 миллионов гривен бюджетных средств.
Подольская окружная прокуратура города Киева обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании недействительным договора на выполнение строительных работ и взыскании бюджетных средств в сумме более 18 млн гривен. Речь идет о договоре на проведение реконструкции водопроводной сети на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне в Печерском районе города Киева
Как указано, в декабре 2024 года три компании во время открытых торгов "во время проведения открытых торгов совершили антиконкурентные согласованные действия, направленные на искажение результатов тендера".
Это создало иллюзию конкуренции, лишив закупку прозрачности. В результате победителем стало одно из этих обществ, которое получило более 18 млн гривен из местного бюджета. Прокуратура утверждает, что договор был заключен с нарушением интересов государства и общества.
В связи с этим в иске заявлены требования о признании договора недействительным, возврате уплаченных средств другой стороне и их последующем взыскании в доход государства. Хозяйственным судом города Киева открыто производство по делу
