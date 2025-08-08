$41.460.15
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
13:00 • 22004 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
12:43 • 19677 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
10:49 • 42220 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
09:44 • 49332 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 39438 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 33156 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
09:00 • 61247 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 24667 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 63038 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня 8 серпня, 05:30 • 17816 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту 8 серпня, 06:38 • 46568 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України 8 серпня, 07:29 • 49635 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації 8 серпня, 08:20 • 69840 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет 11:15 • 37889 перегляди
Сумнівний тендер у столичному музеї Другої світової: прокуратура вимагає повернути 18 млн бюджетних гривень

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Київська прокуратура звернулася до суду щодо визнання недійсним договору на реконструкцію водопровідної мережі у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Причиною є змова трьох компаній під час тендеру, що призвело до незаконного отримання понад 18 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Сумнівний тендер у столичному музеї Другої світової: прокуратура вимагає повернути 18 млн бюджетних гривень

Договір на реконструкцію водопровідної мережі у київському Національному музеї історії України у Другій світовій війні наполягають визнати недійсним. Під час тендеру учасники змовилися, що призвело до незаконного отримання понад 18 мільйонів гривень бюджетних коштів. Про це Київська міська прокуратура повідомила у своєму Telegram, передає УНН.

Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним договору на виконання будівельних робіт та стягнення бюджетних коштів у сумі понад 18 млн гривень. Йдеться про договір на проведення реконструкції водопровідної мережі на території Національного музею історії України у Другої світовій війні у Печерському районі міста Києва 

- йдеться у дописі.

Як вказано, у грудні 2024 року три компанії під час відкритих торгів "під час проведення відкритих торгів вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на спотворення результатів тендеру".

Це створило ілюзію конкуренції, позбавивши закупівлю прозорості. У результаті переможцем стало одне з цих товариств, яке отримало понад 18 млн гривень з місцевого бюджету. Прокуратура стверджує, що договір був укладений з порушенням інтересів держави та суспільства.

У зв’язку з цим у позові заявлено вимоги про визнання договору недійсним, повернення сплачених коштів іншій стороні та їх подальше стягнення у дохід держави. Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі 

- повідомили прокурори.

Альона Уткіна

