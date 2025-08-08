Сумнівний тендер у столичному музеї Другої світової: прокуратура вимагає повернути 18 млн бюджетних гривень

Київська прокуратура звернулася до суду щодо визнання недійсним договору на реконструкцію водопровідної мережі у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Причиною є змова трьох компаній під час тендеру, що призвело до незаконного отримання понад 18 мільйонів гривень бюджетних коштів.