Сумнівний тендер у столичному музеї Другої світової: прокуратура вимагає повернути 18 млн бюджетних гривень
Київ • УНН
Київська прокуратура звернулася до суду щодо визнання недійсним договору на реконструкцію водопровідної мережі у Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Причиною є змова трьох компаній під час тендеру, що призвело до незаконного отримання понад 18 мільйонів гривень бюджетних коштів.
Договір на реконструкцію водопровідної мережі у київському Національному музеї історії України у Другій світовій війні наполягають визнати недійсним. Під час тендеру учасники змовилися, що призвело до незаконного отримання понад 18 мільйонів гривень бюджетних коштів. Про це Київська міська прокуратура повідомила у своєму Telegram, передає УНН.
Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним договору на виконання будівельних робіт та стягнення бюджетних коштів у сумі понад 18 млн гривень. Йдеться про договір на проведення реконструкції водопровідної мережі на території Національного музею історії України у Другої світовій війні у Печерському районі міста Києва
Як вказано, у грудні 2024 року три компанії під час відкритих торгів "під час проведення відкритих торгів вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на спотворення результатів тендеру".
Це створило ілюзію конкуренції, позбавивши закупівлю прозорості. У результаті переможцем стало одне з цих товариств, яке отримало понад 18 млн гривень з місцевого бюджету. Прокуратура стверджує, що договір був укладений з порушенням інтересів держави та суспільства.
У зв’язку з цим у позові заявлено вимоги про визнання договору недійсним, повернення сплачених коштів іншій стороні та їх подальше стягнення у дохід держави. Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі
