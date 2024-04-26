Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики
Киев • УНН
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, подозреваемый в завладении государственными землями, вышел под залог 75,7 млн грн и продолжает выполнять свои обязанности.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, освобожден из-под стражи. За него внесли залог в 75,7 млн грн и он продолжает выполнять полномочия министра. Об этом сообщило в пятницу Министерство аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.
Детали
"За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесен залог в размере 75,7 млн гривен. Размер залога определен решением Высшего антикоррупционного суда. Николай Сольский освобожден из-под стражи и продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.
Дополнение
ВАКС в пятницу, 26 апреля, избрал меру пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому в виде содержания под стражей с возможностью залога в 75,7 млн гривен.
Источники УНН сообщили, что за Сольского сегодня был внесен залог.
Напомним
23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.
25 апреля в Верховную Раду поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на СумщинеЭксклюзив
В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА
За министра Сольского внесли залог в более 75 млн грн
Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспорта только в Украине: кто имеет исключения
Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии
Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО
У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу
Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - ДемченкоЭксклюзив
Популярные
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
26 апреля: Международный день интеллектуальной собственности, Всемирный день женского здоровья, Всемирный день женского здоровья
Глава Пентагона обсудил с Румынией помощь Украине
Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой 240-мм реактивной системы залпового огня
Публикации
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, подозреваемый в завладении государственными землями, вышел под залог 75,7 млн грн и продолжает выполнять свои обязанности.
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой в Сумской области, заставив врага отступить за государственную границу.
В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА
Правоохранители проводят обыски на предприятии "Киевтеплоэнерго" из-за вероятных нарушений при закупке важных для работы предприятия запчастей.
За министра Сольского внесли залог в более 75 млн грн
За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, подозреваемого в завладении государственными землями стоимостью 481 млн грн, внесли залог в 75,7 млн грн.
Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспорта только в Украине: кто имеет исключения
С 25 апреля, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в Украине смогут получить паспортные документы только в органах Государственной миграционной службы в пределах Украины, а не в зарубежных филиалах Государственного предприятия "Документ" за рубежом, за некоторыми исключениями для отдельных категорий.
Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство по поводу поддержки Китаем оборонной промышленности России во время переговоров с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в Пекине, подчеркнув напряженность, несмотря на усилия по стабилизации отношений между крупнейшими экономиками мира.
Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО
Германия разрабатывает план поддержки тысяч американских военнослужащих, которые могут быть развернуты на восточном фронте НАТО, включая логистику, в случае потенциального вооруженного конфликта с россией.
У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу
Министр обороны россии сергей шойгу отрицает наличие у россии планов нападения на страны НАТО, заявив, что москва не имеет геополитических или военных интересов в нападении на страны Альянса.
Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики
СБУ предупредила попытки россии нанести удар по украинским позициям под Харьковом, задержав агентурную группу российской разведки, которая готовила серию авиаударов с применением управляемых бомб с помощью двух сообщников из Харькова, которые фиксировали места дислокации украинских войск.
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Польские фермеры пока блокируют только пункт пропуска Гребенное-Рава-Русская, через который за минувшие сутки в сторону Польши пропустили лишь 70 грузовиков, тогда как через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск за сутки пропустили 1300 грузовиков.