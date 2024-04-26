Сольского освободили из-под стражи, он продолжает выполнять полномочия министра - Минагрополитики

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, которого подозревают в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн, освобожден из-под стражи. За него внесли залог в 75,7 млн грн и он продолжает выполнять полномочия министра. Об этом сообщило в пятницу Министерство аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

Детали

"За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесен залог в размере 75,7 млн гривен. Размер залога определен решением Высшего антикоррупционного суда. Николай Сольский освобожден из-под стражи и продолжает выполнять полномочия министра аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Дополнение

ВАКС в пятницу, 26 апреля, избрал меру пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому в виде содержания под стражей с возможностью залога в 75,7 млн гривен.

Источники УНН сообщили, что за Сольского сегодня был внесен залог.

Напомним

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра разоблачили на завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. Как сообщал источник УНН, речь идет о Николае Сольском, который сейчас занимает должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.

25 апреля в Верховную Раду поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.