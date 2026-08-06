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Солнечное затмение временно снизит производство электроэнергии в Европе

Киев • УНН

 • 3952 просмотра

Частичное солнечное затмение 12 августа приведет к сокращению генерации солнечной энергии в ЕС почти на 9700 МВт. Перебоев с электроснабжением не ожидается, поскольку затмение произойдет после пика производства.

Солнечное затмение временно снизит производство электроэнергии в Европе

12 августа частичное солнечное затмение вызовет кратковременное снижение производства солнечной электроэнергии в Европе. В пиковый момент генерация в странах ЕС может сократиться почти на 9700 МВт, что составляет около 3,7% установленной солнечной мощности. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP, пишет УНН.

Детали

По оценкам французского оператора электросетей RTE, во Франции производство солнечной электроэнергии может уменьшиться примерно на 1800 МВт, или примерно на 3% национального производства электроэнергии, если погода будет ясной.

Несмотря на временное падение генерации, в RTE заверили, что перебоев с электроснабжением для потребителей не ожидается. Там объяснили, что затмение произойдет уже после пика производства солнечной энергии, а энергосистема подготовлена к такому сценарию.

Наибольшее сокращение производства прогнозируют в Германии и Испании, а координацию работы европейских энергосистем во время затмения будет обеспечивать сеть операторов ENTSO-E.

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Степан Гафтко

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