Солнечно и сухо на выходных: погоду на Киевщине в ближайшие дни обусловит антициклон

На выходных на Киевщине будет держаться сухая и малооблачная погода. Об этом сообщили в Украинском укргидрометеорологическом центре, передает УНН.

Детали

В Укргидрометцентре сообщили, что в течение следующих 5 суток на Киевщине ожидается малооблачная и сухая погода благодаря антициклону, который будет господствовать в воздушных просторах нашей страны.

Температура будет оставаться стабильной: ночью 10-11°, а днем до 24°.

Напомним

В последующие трое суток в Украине сохранится сухая погода, но с значительным снижением ночной температуры.

Температура ночью 6-12°, на побережье морей 13-18°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.

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