Солнечно и сухо на выходных: погоду на Киевщине в ближайшие дни обусловит антициклон
Киев • УНН
На Киевщине в течение 5 дней будет малооблачно и сухо, с температурой ночью 10-11°, днем до 24°.
На выходных на Киевщине будет держаться сухая и малооблачная погода. Об этом сообщили в Украинском укргидрометеорологическом центре, передает УНН.
Детали
В Укргидрометцентре сообщили, что в течение следующих 5 суток на Киевщине ожидается малооблачная и сухая погода благодаря антициклону, который будет господствовать в воздушных просторах нашей страны.
Температура будет оставаться стабильной: ночью 10-11°, а днем до 24°.
Напомним
В последующие трое суток в Украине сохранится сухая погода, но с значительным снижением ночной температуры.
Температура ночью 6-12°, на побережье морей 13-18°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.
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