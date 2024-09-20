Сонячно та сухо на вихідних: погоду на Київщині у найближчі дні зумовить антициклон
Київ • УНН
На Київщині протягом 5 днів буде малохмарно та сухо, з температурою вночі 10-11°, вдень до 24°.
На вихідних на Київщині триматиметься суха та малохмарна погода. Про це повідомили в Українському укргідрометеорологічному центрі, передає УНН.
Деталі
В Укргідрометцентрі повідомили, що протягом наступних 5 діб на Київщині очікується малохмарна та суха погода завдяки антициклону, який пануватиме в повітряних просторах нашої країни.
Температура залишатиметься стабільною: вночі 10-11°, а вдень до 24°.
Нагадаємо
У наступні три доби в Україні утримається суха погода, але зі значним зниженням нічної температури.
Температура вночі 6-12°, на узбережжі морів 13-18°; вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°.
Циклон, що спричинив аномальні зливи в Європі, до України вже не дійде - синоптик18.09.24, 12:15 • 14610 переглядiв