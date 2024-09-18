Циклон, що спричинив аномальні зливи в Європі, до України вже не дійде - синоптик

В Україну вже не дійде циклон, який став причиною аномальних дощів у Європі. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

До території України цей циклон вже не дійде. Його пік активності припав саме на вихідні, саме тоді по території Центральної Європи спостерігалися сильні опади. Подекуди їх кількість була дуже великою, в Австрії навіть по 400 мм випало, це взагалі рекордні значення певних регіонів, у Чехії до 500 мм за кілька днів – це дуже багато для цих регіонів