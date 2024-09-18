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Циклон, що спричинив аномальні зливи в Європі, до України вже не дійде - синоптик

Циклон, що спричинив аномальні зливи в Європі, до України вже не дійде - синоптик

Київ • УНН

 • 14610 перегляди

Циклон, який викликав сильні опади в Центральній Європі, не досягне України. За словами речниці Українського гідрометцентру, пік активності циклону вже минув, і він рухається до Італії.

В Україну вже не дійде циклон, який став причиною аномальних дощів у Європі. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

До території України цей циклон вже не дійде. Його пік активності припав саме на вихідні, саме тоді по території Центральної Європи спостерігалися сильні опади. Подекуди їх кількість була дуже великою, в Австрії навіть по 400 мм випало, це взагалі рекордні значення певних регіонів, у Чехії до 500 мм за кілька днів – це дуже багато для цих регіонів

– пояснила Птуха.

За словами фахівчині, циклон вже відходить у південному напрямку до території Італії. Однак, додала вона, циклон вже втратив свою силу, і найактивніші його процеси були саме на вихідних.

Масштабні паводки, як у Європі, Україні наразі не загрожують, але підготовка до них триває - Міндовкілля16.09.24, 15:06 • 11832 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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