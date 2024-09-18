В Украину уже не дойдет циклон, который стал причиной аномальных дождей в Европе. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.

До территории Украины этот циклон уже не дойдет. Его пик активности пришелся именно на выходные, именно тогда по территории Центральной Европы наблюдались сильные осадки. Кое-где их количество было очень большим, в Австрии даже по 400 мм выпало, это вообще рекордные значения определенных регионов, в Чехии до 500 мм за несколько дней - это очень много для этих регионов - пояснила Птуха.

По словам специалиста, циклон уже отходит в южном направлении к территории Италии. Однако, добавила она, циклон уже потерял свою силу, и самые активные его процессы были именно на выходных.

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