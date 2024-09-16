Масштабные паводки, как в Европе, Украине пока не угрожают, но подготовка к ним продолжается - Минприроды

Украине не угрожают паводки такой силы, как сейчас наблюдаются в странах Европы. Однако, и в Украине, особенно в регионах Закарпатья и Прикарпатья, усиленно готовятся к возможным стихийным явлениям. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Пока такой ситуации, как в Европе, мы не ожидаем. У нас отличается климатическая ситуация, но в любом случае мы осуществляем ряд противопаводковых мероприятий, особенно в регионах Закарпатья и Прикарпатья - говорит Гринчук.

По ее словам, сезонные ливни в Украине также бывают, однако такой ситуации, как в Европе, в Украине не прогнозируют.

Усиленно готовимся и мониторим, потому что стихия может вести себя по-разному - сказала Гринчук.

Напомним

Непогода продолжает создавать трудности для транспортных сообщений в Чехии, Австрии и Польше. Из-за масштабных подтоплений и осложненной ситуации на границах некоторые международные рейсы отменены, а другие временно меняют маршруты.

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