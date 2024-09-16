Масштабные паводки, как в Европе, Украине пока не угрожают, но подготовка к ним продолжается - Минприроды
Киев • УНН
Министр защиты окружающей среды сообщила, что Украине не угрожают паводки такой силы, как в Европе. Однако в Закарпатье и Прикарпатье усиленно готовятся к возможным стихийным явлениям и проводят противопаводковые мероприятия.
Украине не угрожают паводки такой силы, как сейчас наблюдаются в странах Европы. Однако, и в Украине, особенно в регионах Закарпатья и Прикарпатья, усиленно готовятся к возможным стихийным явлениям. Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Пока такой ситуации, как в Европе, мы не ожидаем. У нас отличается климатическая ситуация, но в любом случае мы осуществляем ряд противопаводковых мероприятий, особенно в регионах Закарпатья и Прикарпатья
По ее словам, сезонные ливни в Украине также бывают, однако такой ситуации, как в Европе, в Украине не прогнозируют.
Усиленно готовимся и мониторим, потому что стихия может вести себя по-разному
Напомним
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