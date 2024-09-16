Оползни и забитые ливни: часть оккупированного Севастополя подтоплена из-за ливня

Ряд улиц в аннексированном Севастополе оказались подтоплены из-за сильного ливня. В некоторых местах произошел сдвиг грунта на дорогу, а потоки воды забили ливневую канализацию. Об этом пишет издание «Крым.Реалии», передает УНН.

Детали

Как пишет издание, российский глава города Михаил Развожаев заявил, что в некоторых местах произошел оползень на дорогу из-за ливня, а потоки воды забили ливневую канализацию.

Наибольшее скопление воды фиксируется на улицах Киевская, Кожанова, Руднева, Пожарова, Гоголя, на спуске от площади Восставших, в районе Автовокзала.

В МЧС Крыма объявили о штормовом предупреждении из-за ливней и шквального ветра до 25 м/с.

Напомним,

В Крыму критически обмелело Тайганское водохранилище, его дно заросло сорняками. Местный краевед предупреждает о проблемах с водоснабжением Юго-Восточного региона летом 2025 года из-за нехватки воды.