В окупованому Криму майже повністю висохло Тайганське водосховище
Київ • УНН
У Криму критично обміліло Тайганське водосховище, його дно заросло бур'янами. Місцевий краєзнавець попереджає про проблеми з водопостачанням Південно-Східного регіону влітку 2025 року через нестачу води.
В окупованому Криму майже повністю висохло Тайганське водосховище. Про це пише "Крым.Реалии", передає УНН.
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На фото видно, що пересохле дно водосховища заросло колючими бур'янами, яких уникає навіть худоба.
Окрім того, дном уже встигли накатати дороги автомобілі рибалок, що виловлюють останню рибу у водоймі.
Один з місцевих краєзнавців у коментарі для видання розповів, що Білогірське водосховище зараз теж практично без корисного обсягу води, враховуючи прогноз про посушливість наступного року, є велика ймовірність, що набрати потрібний рівень води до травня 2025 року водойма не зможе.
Без запасів Тайганського водосховища забезпечити водопостачання Південно-Східного регіону влітку наступного року буде великою проблемою
Нагадаємо
В окупованому Криму практично пересохли одразу дві великі річки – Біюк-Карасу та Танасу, що протікають у Білогірську.