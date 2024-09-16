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В окупованому Криму майже повністю висохло Тайганське водосховище

В окупованому Криму майже повністю висохло Тайганське водосховище

Київ • УНН

 • 30936 перегляди

У Криму критично обміліло Тайганське водосховище, його дно заросло бур'янами. Місцевий краєзнавець попереджає про проблеми з водопостачанням Південно-Східного регіону влітку 2025 року через нестачу води.

В окупованому Криму майже повністю висохло Тайганське водосховище. Про це пише "Крым.Реалии", передає УНН.

Деталі

На фото видно, що пересохле дно водосховища заросло колючими бур'янами, яких уникає навіть худоба.

Окрім того, дном уже встигли накатати дороги автомобілі рибалок, що виловлюють останню рибу у водоймі.

Один з місцевих краєзнавців у коментарі для видання розповів, що Білогірське водосховище зараз теж практично без корисного обсягу води, враховуючи прогноз про посушливість наступного року, є велика ймовірність, що набрати потрібний рівень води до травня 2025 року водойма не зможе.

Без запасів Тайганського водосховища забезпечити водопостачання Південно-Східного регіону влітку наступного року буде великою проблемою

- додав він.

Нагадаємо

В окупованому Криму практично пересохли одразу дві великі річки – Біюк-Карасу та Танасу, що протікають у Білогірську. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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