В оккупированном Крыму почти полностью высохло Тайганское водохранилище. Об этом пишет "Крым.Реалии", передает УНН.

Детали

На фото видно, что пересохшее дно водохранилища заросло колючими сорняками, которых избегает даже скот.

Кроме того, дном уже успели накатать дороги автомобили рыбаков, которые вылавливают последнюю рыбу в водоеме.

Один из местных краеведов в комментарии для издания рассказал, что Белогорское водохранилище сейчас тоже практически без полезного объема воды, учитывая прогноз о засушливости следующего года, есть большая вероятность, что набрать нужный уровень воды до мая 2025 года водоем не сможет.

Без запасов Тайганского водохранилища обеспечить водоснабжение Юго-Восточного региона летом следующего года будет большой проблемой - добавил он.

Напомним

В оккупированном Крыму практически пересохли сразу две крупные реки - Биюк-Карасу и Танасу, протекающие в Белогорске.