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Зсуви ґрунту та забиті зливи: частина окупованого Севастополя підтоплена через зливу

Зсуви ґрунту та забиті зливи: частина окупованого Севастополя підтоплена через зливу

Київ • УНН

 • 23183 перегляди

Через зливу в анексованому Севастополі підтоплено низку вулиць, стався зсув ґрунту на дорогу. В МНС Криму оголосили штормове попередження через зливи і шквальний вітер до 25 м/с.

Низка вулиць в анексованому Севастополі виявилися підтоплені через сильну зливу. У деяких місцях стався зсув ґрунту на дорогу, а потоки води забили зливову каналізацію. Про це пише видання "Крим.Реалії", передає УНН.

Деталі

Як пише видання, російський глава міста михайло развожаєв заявив, що у деяких місцях стався зсув ґрунту на дорогу через зливу, а потоки води забили зливову каналізацію.

Найбільше скупчення води фіксується на вулицях Київська, Кожанова, Руднєва, Пожарова, Гоголя, на спуску від площі Повсталих, у районі Автовокзалу.

В МНС Криму оголосили про штормове попередження через зливи і шквальний вітер до 25 м/с.

Нагадаємо

У Криму критично обміліло Тайганське водосховище, його дно заросло бур'янами. Місцевий краєзнавець попереджає про проблеми з водопостачанням Південно-Східного регіону влітку 2025 року через нестачу води.

Павло Башинський

Павло Башинський

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