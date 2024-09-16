Зсуви ґрунту та забиті зливи: частина окупованого Севастополя підтоплена через зливу
Київ • УНН
Через зливу в анексованому Севастополі підтоплено низку вулиць, стався зсув ґрунту на дорогу. В МНС Криму оголосили штормове попередження через зливи і шквальний вітер до 25 м/с.
Низка вулиць в анексованому Севастополі виявилися підтоплені через сильну зливу. У деяких місцях стався зсув ґрунту на дорогу, а потоки води забили зливову каналізацію. Про це пише видання "Крим.Реалії", передає УНН.
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Як пише видання, російський глава міста михайло развожаєв заявив, що у деяких місцях стався зсув ґрунту на дорогу через зливу, а потоки води забили зливову каналізацію.
Найбільше скупчення води фіксується на вулицях Київська, Кожанова, Руднєва, Пожарова, Гоголя, на спуску від площі Повсталих, у районі Автовокзалу.
В МНС Криму оголосили про штормове попередження через зливи і шквальний вітер до 25 м/с.
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