Масштабні паводки, як у Європі, Україні наразі не загрожують, але підготовка до них триває - Міндовкілля

Україні не загрожують паводки такої сили, як зараз спостерігаються в країнах Європи. Проте, і в Україні, особливо в регіонах Закарпаття та Прикарпаття, посилено готуються до можливих стихійних явищ. Про це розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Поки що такої ситуації, як в Європі, ми не очікуємо. В нас відрізняється кліматична ситуація, але в будь-якому випадку ми здійснюємо ряд протипаводкових заходів, особливо в регіонах Закарпаття та Прикарпаття