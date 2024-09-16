Масштабні паводки, як у Європі, Україні наразі не загрожують, але підготовка до них триває - Міндовкілля
Київ • УНН
Міністерка захисту довкілля повідомила, що Україні не загрожують паводки такої сили, як у Європі. Проте в Закарпатті та Прикарпатті посилено готуються до можливих стихійних явищ та проводять протипаводкові заходи.
Україні не загрожують паводки такої сили, як зараз спостерігаються в країнах Європи. Проте, і в Україні, особливо в регіонах Закарпаття та Прикарпаття, посилено готуються до можливих стихійних явищ. Про це розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Поки що такої ситуації, як в Європі, ми не очікуємо. В нас відрізняється кліматична ситуація, але в будь-якому випадку ми здійснюємо ряд протипаводкових заходів, особливо в регіонах Закарпаття та Прикарпаття
За її словами, сезонні зливи в Україні також бувають, однак такої ситуації, як в Європі, в Україні не прогнозують.
Посилено готуємось та моніторимо, бо стихія може поводити себе по різному
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