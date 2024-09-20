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Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 116576 перегляди

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Нічна температура на цьому тижні впаде до 4° - синоптики

Київ • УНН

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В Україні очікується суха погода з температурою вночі 4-17°, вдень 20-26°. Вітер північно-східний 5-10 м/с. У Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°.

В Україні 20-22 вересня очікується суха погода з температурою вночі 4-17°, удень 20-26°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, у наступні три доби без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, на півдні країни 12-17°, у західних областях 21 вересня 4-9° тепла; вдень 20-26°, в Карпатах 16-21°.

На Київщині

Сьогодні без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°; у Києві вночі близько 10°, вдень 22-24°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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