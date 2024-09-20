Ночная температура на этой неделе упадет до 4° - синоптики

В Украине 20-22 сентября ожидается сухая погода с температурой ночью 4-17°, днем 20-26°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в следующие трое суток без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге страны 12-17°, в западных областях 21 сентября 4-9° тепла; днем 20-26°, в Карпатах 16-21°.

В Киевской области

Сегодня без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°; в Киеве ночью около 10°, днем 22-24°.