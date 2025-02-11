Сохранение национальной идентичности: в Киеве почтили память выдающегося кобзаря
Киев • УНН
В Киеве почтили память выдающегося кобзаря.
На днях в Киеве и Ирпене состоялись благотворительные вечера памяти первого Цехмастера Кобзарского Цеха, поэта, художника, мастера музыкальных инструментов и бандуриста Николая Петровича Будника, передает УНН.
Детали
Вечер памяти Николая Будника в Киеве прошел 7 февраля, в Национальном музее литературы Украины. На следующий день, 8 февраля, чествование памяти кобзаря состоялось в Ирпене, где братчики Кобзарского Цеха посетили могилу Николая Будника, вспомнили его теплыми словами.
Кроме того, состоялось собрание на усадьбе Николая Будника, где первый Цехмайстер проживал с 1991 по 2001 год. Там братчики сделали несколько фотографий на память и отправились в библиотеку, где в 14 часов начался памятный концерт. Звучали традиционные кобзарские (старцевские) произведения: канты, псальмы, думы, исторические, козацкие песни.
В концертах приняли участие: Ярослав Крысько (бандура, г. Львов), Николай Товкайло (бандура, г. Переяслав), Тарас Дороцкий (лира, г. Львов), Лайош Молнар (лира, г. Львов), Дмитрий Радченко (бандура, г. Харьков-Киев), Виталий Кобзарь (кобза, г. Ирпень), Эдуард Драч (кобза, г. Киев), Тарас Компаниченко (кобза, бандура, лира, г. Киев), Ждан Безвербный (бандура, г. Киев), Андрей Ляшук (лира, г. Ровно), Роман Лысенко (бандура, г. Киев), Константин Чеченя (гусли, г. Киев).
После концерта братчики посетили местный военный госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию раненые военнослужащие. А под вечер кобзари и лирники пришли в гости к ученику Николая Будника, талантливому художнику и мастеру музыкальных инструментов Сергею Перехожуку.
Вечера памяти Николая Будника в Киеве и Ирпене стали возможными благодаря всеобъемлющей поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді" и при содействии Ассоциации "Дивись українське".
Напомним, в конце прошлого года украинское кобзарство внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это произошло при содействии "МХП-Громаді". Фонд в самом начале поддержал представление кобзарско-лирницкой традиции на признание ЮНЕСКО.
Весь процесс создания и двухлетнее продвижение всех составляющих указанной номинации происходил при поддержке "МХП-Громаді", без привлечения государственного финансирования.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.