Збереження національної ідентичності: у Києві вшанували пам'ять видатного кобзаря

Днями у Києві та Ірпені відбулися благодійні вечори пам'яті першого Цехмайстра Кобзарського Цеху, поета, художника, майстра музичних інструментів та бандуриста Миколи Петровича Будника, передає УНН.

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Вечір пам’яті Миколи Будника у Києві пройшов 7 лютого, у Національному музеї літератури України. Наступного дня, 8 лютого, вшанування пам’яті кобзаря відбулося в Ірпені, де братчики Кобзарського Цеху відвідали могилу Миколи Будника, згадали його теплими словами.

Окрім того, відбулося зібрання на садибі Миколи Будника, де перший Цехмайстер проживав з 1991 по 2001 рік. Там братчики зробили декілька світлин на пам'ять і рушили до бібліотеки, де о 14 годині почався пам'ятний концерт. Звучали традиційні кобзарські (старцівські) твори: канти, псальми, думи, історичні, козацькі пісні.

У концертах взяли участь: Ярослав Крисько (бандура, м. Львів), Микола Товкайло (бандура, м. Переяслав), Тарас Дороцький (ліра, м. Львів), Лайош Молнар (ліра, м. Львів), Дмитро Радченко (бандура, м. Харків-Київ), Віталій Кобзар (кобза, м. Ірпінь), Едуард Драч (кобза, м. Київ), Тарас Компаніченко (кобза, бандура, ліра м. Київ), Ждан Безвербний (бандура, м. Київ), Андрій Ляшук (ліра м. Рівне), Роман Лисенко (бандура м. Київ), Костянтин Чеченя (гусла, м. Київ).

Після концерту братчики відвідали місцевий військовий шпиталь, де проходять лікування та реабілітацію поранені військовослужбовці. А під вечір кобзарі та лірники завітали на гостину до учня Миколи Будника, талановитого художника і майстра музичних інструментів Сергія Перехожука.

Вечори пам'яті Миколи Будника в Києві та Ірпені стали можливими завдяки всеохопній підтримці благодійного фонду "МХП-Громаді" та за сприяння Асоціації Дивись українське.

Нагадаємо, наприкінці минулого року українське кобзарство внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це відбулося за сприяння "МХП-Громаді". Фонд на самому початку підтримав подання кобзарсько-лірницької традиції на визнання ЮНЕСКО.

Весь процес створення та дворічне просування всіх складових зазначеної номінації відбувався за підтримки "МХП-Громаді", без залучення державного фінансування.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.