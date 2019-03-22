Сегодня отмечают Всемирный день воды

День водных ресурсов берет свое начало с Конференции по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД), состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 47/193 от 22 декабря 1992 года) приняла официальное решение о ежегодном празднование 22 марта как Всемирный день водных ресурсов.

В этот день есть уникальная возможность напомнить обществу о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития человечества.

Как сообщал УНН, с 1 января 2019 вступил в силу новый Порядок осуществления государственного мониторинга вод, одобренный Кабинетом министров Украины осенью 2018 года. Порядок соответствует директивам ЕС и поможет получить больше информации о состоянии вод в Украине.



В прошлом году в Украине возобновили финансирование программы " Защита территорий от вредного воздействия вод", на которую с 2012 года не выделяли средств.



Напомним, Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.



