Торік в Україні відновили фінансування захисту від шкідливих вод

"У 2018 році було створено фонд розвитку водного господарства, який фактично почав свою роботу із серпня місяця минулого року. Обсяг його фінансування склав 174 млн грн. За рахунок цих коштів ми відновили дві бюджетні програми - "Захист від шкідливої дії вод", яка не фінансувалася з 2012 року", - сказала Овчаренко.

За її словами, в рамках захисту територій від шкідливої дії вод виконані роботи з будівництва, відновлення захисних дамб, берегоукріплень, гідротехнічних споруд, розчищено ряд русел, річок та водойм.

Друга відновлена програма це "Будівництво водоводів для населених пунктів, що користуються привізною водою", в рамках якої було збудовано та відновлено 29,5 км магістральних водопроводів, влаштовано сучасну безхлорну систему очистки питної води, відновлено 2 насосні станції підкачки.

Також у 2018 році було забезпечено гарантовану водоподачу для 27 населених пунктів.

Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.