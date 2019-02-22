В прошлом году в Украине возобновили финансирование защиты от вредных вод
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В прошлом году в Украине возобновили финансирование программы "Защита территорий от вредного воздействия вод", на которую с 2012 года не выделяли средств. Об этом заявил во время отчета Председатель Госводагентства Ирина Овчаренко по итогам прошлого года, передает корреспондент УНН.
"В 2018 году был создан фонд развития водного хозяйства, которое фактически начало свою работу с августа месяца прошлого года. Объем его финансирования составил 174 млн грн. За счет этих средств мы восстановили две бюджетные программы - "Защита от вредного воздействия вод", которая не финансировалась с 2012 года", - сказала Овчаренко.
По ее словам, в рамках защиты территорий от вредного воздействия вод выполнены работы по строительству, восстановлению защитных дамб, береговых, гидротехнических сооружений, расчистка ряд русел, рек и водоемов.
Вторая восстановленная программа это "Строительство водоводов для населенных пунктов, пользующихся привозной водой", в рамках которой было построено и восстановлено 29,5 км магистральных водопроводов, устроено современное Бесхлорное очищение питьевой воды, восстановлены 2 насосные станции подкачки.
Также в 2018 году была обеспечена гарантированная водоподача для 27 населенных пунктов.
Напомним, Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.