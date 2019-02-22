В прошлом году в Украине возобновили финансирование защиты от вредных вод

"В 2018 году был создан фонд развития водного хозяйства, которое фактически начало свою работу с августа месяца прошлого года. Объем его финансирования составил 174 млн грн. За счет этих средств мы восстановили две бюджетные программы - "Защита от вредного воздействия вод", которая не финансировалась с 2012 года", - сказала Овчаренко.

По ее словам, в рамках защиты территорий от вредного воздействия вод выполнены работы по строительству, восстановлению защитных дамб, береговых, гидротехнических сооружений, расчистка ряд русел, рек и водоемов.

Вторая восстановленная программа это "Строительство водоводов для населенных пунктов, пользующихся привозной водой", в рамках которой было построено и восстановлено 29,5 км магистральных водопроводов, устроено современное Бесхлорное очищение питьевой воды, восстановлены 2 насосные станции подкачки.

Также в 2018 году была обеспечена гарантированная водоподача для 27 населенных пунктов.

Напомним, Государственное агентство водных ресурсов Украины вместе с Агентством журналистики данных представило онлайн-карту загрязненности рек в Украине.