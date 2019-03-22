Сьогодні відзначають Всесвітній день води
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні, 22 березня, у світі відзначають Всесвітній день води, передає УНН.
День водних ресурсів бере свій початок з Конференції з навколишнього середовища і розвитку (ЮНСЕД), що відбулася в 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Генеральна Асамблея ООН (резолюція 47/193 від 22 грудня 1992 року) ухвалила офіційне рішення про щорічне відзначення 23 березня як Всесвітнього дня водних ресурсів.
Цього дня є унікальна можливість нагадати суспільству про надзвичайну важливість водних ресурсів для середовища і розвитку людства.
Як повідомляв УНН, з 1 січня 2019 року набрав чинності новий Порядок здійснення державного моніторингу вод, схвалений Кабінетом міністрів України восени 2018 року. Порядок відповідає директивам ЄС і допоможе отримати більше інформації про стан вод в Україні.
Торік в Україні відновили фінансування програму “Захист територій від шкідливої дії вод”, на яку з 2012 року не виділяли коштів.
Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів України разом з Агенцією журналістики даних презентувало онлайн-карту забрудненості річок в Україні.