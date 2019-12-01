Сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 36507 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107220 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 95326 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106568 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117803 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147336 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147959 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140352 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 185645 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116715 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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УНН Lite
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Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 110761 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

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Сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом

Сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом

Киев  •  УНН

 • 19231 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, передает УНН.

Целью Всемирного дня борьбы против СПИДа является повышение глобальной осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрация международной солидарности перед лицом пандемии.

По последним даннім, на сегодня около 38 миллионов человек в мире живут с Вирусом иммунодефицита человека.

По информации французького посольства в Украине, с 2003 года наша страна получила 360 миллионов долларов США помощи от Глобального фонда, в котором Франция является основным донором.

Как сообщал УНН, более 46 тысяч человек в Украине на конец 2018 года находятся под наблюдением с диагнозом СПИД.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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