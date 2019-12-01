Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом, передає УНН.
Метою Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу є підвищення глобальної поінформованості про ВІЛ/СНІД і демонстрація міжнародної солідарності перед обличчям пандемії.
За останніми даннім, на сьогодні близько 38 мільйонів людей у світі живуть з Вірусом імунодефіциту людини.
За інформацією французького посольства в Україні, з 2003 року наша країна отримала 360 мільйонів доларів США допомоги від Глобального фонду, в якому Франція є основним донором.
Як повідомляв УНН, понад 46 тисяч осіб в Україні на кінець 2018 року перебувають під наглядом з діагнозом СНІД.