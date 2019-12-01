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Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби зі СНІДом

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом, передає УНН.

Метою Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу є підвищення глобальної поінформованості про ВІЛ/СНІД і демонстрація міжнародної солідарності перед обличчям пандемії.

За останніми даннім, на сьогодні близько 38 мільйонів людей у світі живуть з Вірусом імунодефіциту людини.

За інформацією французького посольства в Україні, з 2003 року наша країна отримала 360 мільйонів доларів США допомоги від Глобального фонду, в якому Франція є основним донором.

Як повідомляв УНН, понад 46 тисяч осіб в Україні на кінець 2018 року перебувають під наглядом з діагнозом СНІД.

Українські Національні Новини

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